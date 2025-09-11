AKTIEN IM FOKUS
Heidelberg Materials nähern sich Rekord - Auch Buzzi stark
- Heidelberg Materials Aktien steigen nach JPMorgan-Analyse
- Kursziel auf 235 Euro, Rekordhoch in Sicht
- Rall empfiehlt "schwere Baustoffe" als Favoriten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Heidelberg Materials haben nach einer optimistischen Branchenanalyse von JPMorgan am Donnerstag Fahrt aufgenommen in Richtung Rekordhoch. Die Papiere des Baustoffkonzerns kletterten in der Spitze um gut 2 Prozent auf etwa 207 Euro und nähern sich damit wieder den gut 212 Euro von Mitte August. Zuletzt schmolz das Plus jedoch auf weniger als ein Prozent zusammen.
Für die JPMorgan-Expertin Elodie Rall bleiben die Heidelberger klarer Branchenfavorit. Sie stehen zudem auf dem branchenübergreifenden "Analyst Focus List" der Investmentbank. Rall bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter Baumaterialien" aus. Heidelberg Materials sei mit der neuen Produktion im norwegischen Brevik die erste in der Branche mit einem Zement (CCS) mit besonders niedrigem CO2-Fußabdruck. Rall traut den Aktien mit ihrem auf 235 Euro erhöhten Kursziel neue Höchststände zu.
Papiere der italienischen Buzzi Unicem erholten sich nach Ralls "Overweight"-Empfehlung in Mailand gar um 6 Prozent auf das Niveau vom Juli. Rall bewertet nun alle von ihr beobachteten Schwerer-Baustoffe-Werte optimistisch.
Auch Anteilsscheine von Saint Gobain erholten sich in Paris leicht. Sie sind Ralls Favoriten im sonst eher skeptisch eingeschätzten Segment leichter Baumaterialien. Die Expertin sieht hier noch einigen Bewertungsspielraum./ag/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 92,42 auf Tradegate (11. September 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,15 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+15,00 % bedeutet.
Wenn in Deutschland nächstes Jahr die Konjunktur Programme weiter anlaufen 🤔, bin weiterhin optimistisch gestimmt.
