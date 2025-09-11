Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:57) bei 23.635,39 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +1,85 %, Bayer +1,55 %, Airbus +1,27 %
Flop-Werte: SAP -1,55 %, Beiersdorf -0,74 %, MTU Aero Engines -0,73 %
Der MDAX steht bei 30.156,44 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,13 %, ThyssenKrupp +1,78 %, Hochtief +1,53 %
Flop-Werte: Nordex -2,91 %, Aurubis -2,07 %, Evonik Industries -1,30 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.593,30 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,13 %, Kontron +1,70 %, United Internet +1,38 %
Flop-Werte: Nordex -2,91 %, CANCOM SE -2,04 %, SAP -1,55 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.371,44 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Bayer +1,55 %, BNP Paribas (A) +1,42 %, Airbus +1,27 %
Flop-Werte: SAP -1,55 %, Adyen Parts Sociales -1,10 %, Banco Santander -0,60 %
Der ATX steht aktuell (09:59:59) bei 4.656,71 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,59 %, Lenzing +1,61 %, DO & CO +1,50 %
Flop-Werte: Wienerberger -0,73 %, Andritz -0,12 %, Oesterreichische Post -0,09 %
Der SMI bewegt sich bei 12.257,35 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Holcim +1,34 %, Swisscom +1,04 %, CIE Financiere Richemont +0,61 %
Flop-Werte: Roche Holding -0,35 %, Amrize -0,25 %, Givaudan -0,23 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.795,88 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: Societe Generale +2,20 %, Kering +1,70 %, BNP Paribas (A) +1,42 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,40 %, TotalEnergies -0,39 %, L'Oreal -0,35 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.620,58 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: Telia Company +1,06 %, Tele2 (B) +1,01 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,66 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -0,82 %, Volvo Registered (B) -0,64 %, Alfa Laval -0,49 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,04 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,74 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,27 %
Flop-Werte: Viohalco -2,74 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,14 %, Jumbo +0,09 %
