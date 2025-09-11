    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
    Der DAX steht aktuell (09:59:57) bei 23.635,39 PKT und steigt um +0,12 %.
    Top-Werte: Heidelberg Materials +1,85 %, Bayer +1,55 %, Airbus +1,27 %
    Flop-Werte: SAP -1,55 %, Beiersdorf -0,74 %, MTU Aero Engines -0,73 %

    Der MDAX steht bei 30.156,44 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +2,13 %, ThyssenKrupp +1,78 %, Hochtief +1,53 %
    Flop-Werte: Nordex -2,91 %, Aurubis -2,07 %, Evonik Industries -1,30 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.593,30 PKT und fällt um -0,16 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +2,13 %, Kontron +1,70 %, United Internet +1,38 %
    Flop-Werte: Nordex -2,91 %, CANCOM SE -2,04 %, SAP -1,55 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.371,44 PKT und steigt um +0,26 %.
    Top-Werte: Bayer +1,55 %, BNP Paribas (A) +1,42 %, Airbus +1,27 %
    Flop-Werte: SAP -1,55 %, Adyen Parts Sociales -1,10 %, Banco Santander -0,60 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:59) bei 4.656,71 PKT und steigt um +0,58 %.
    Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,59 %, Lenzing +1,61 %, DO & CO +1,50 %
    Flop-Werte: Wienerberger -0,73 %, Andritz -0,12 %, Oesterreichische Post -0,09 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.257,35 PKT und steigt um +0,13 %.
    Top-Werte: Holcim +1,34 %, Swisscom +1,04 %, CIE Financiere Richemont +0,61 %
    Flop-Werte: Roche Holding -0,35 %, Amrize -0,25 %, Givaudan -0,23 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.795,88 PKT und steigt um +0,59 %.
    Top-Werte: Societe Generale +2,20 %, Kering +1,70 %, BNP Paribas (A) +1,42 %
    Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,40 %, TotalEnergies -0,39 %, L'Oreal -0,35 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.620,58 PKT und verliert bisher -0,38 %.
    Top-Werte: Telia Company +1,06 %, Tele2 (B) +1,01 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,66 %
    Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -0,82 %, Volvo Registered (B) -0,64 %, Alfa Laval -0,49 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.
    Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,04 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,74 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,27 %
    Flop-Werte: Viohalco -2,74 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,14 %, Jumbo +0,09 %



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
