    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit dem Konsumverhalten der chinesischen Verbraucher und den wichtigsten Treibern des Luxuskonsums. Die jüngsten Konsumtrends der Chinesen schienen vielversprechend zu sein, insbesondere im oberen Preissegment, schrieb er. Dennoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er die hochwertigen "Nachzügler" der jüngsten Luxusgüter-Rally./edh/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 11:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 487,9EUR auf Tradegate (11. September 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Luca Solca
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 600
    Kursziel alt: 600
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00, was eine Steigerung von +22,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit dem Konsumverhalten der chinesischen …