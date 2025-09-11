Testsigma gibt die Gewinner des ersten Customer Awards 2025 bekannt

SAN FRANCISCO, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Tag des Testers gab Testsigma die Gewinner seiner ersten Customer Awards bekannt – eine globale Auszeichnung für Quality-Engineering-Teams, die die Art und Weise neu definieren, wie Softwarequalität in moderne Anwendungen integriert wird.

QA-Leiter setzen auf die Zukunft: Anerkannt für die Einführung von KI-gestützten, kodierungsfreien Tests mit Testsigma

Diese Gewinner stehen für einen mutigen Wandel hin zu schnellen, inklusiven und sich weiterentwickelnden Tests. Mit der autonomen Testplattform von Testsigma vollziehen Teams den Übergang von der traditionellen Automatisierung zu einer KI-gestützten Zukunft, in der auch nicht-technische Anwender wie Business-Analysten, Produktmanager und Tester einen Beitrag leisten können, der Testwartungsaufwand reduziert wird und die Qualitätssicherung zu einer unternehmensweiten Kooperationsaufgabe wird.

„Diese Preisträger automatisieren nicht nur schneller, sondern verändern auch die Bedeutung von Tests in der heutigen Welt", erklärte Rukmangada Kandyala, Geschäftsführer und Mitbegründer von Testsigma. „Durch die Einführung kodierungsfreier und KI-orientierter Ansätze haben sie QA-Verfahren entwickelt, die widerstandsfähiger, kooperativer und skalierbar sind. Das ist es, was die nächste Ära erfordert."

Zu den Gewinnern des Jahres 2025 gehören:

Sanofi - Beste Nutzung der kodierungsfreien Testautomatisierung

- Beste Nutzung der kodierungsfreien Testautomatisierung Nokia - Skalierbarste Implementierung der Testautomatisierung

- Skalierbarste Implementierung der Testautomatisierung SpotGenius - Beste Initiative für Zugänglichkeitstests

- Beste Initiative für Zugänglichkeitstests Accops - Beste plattformübergreifende Teststrategie

- Beste plattformübergreifende Teststrategie Galactic Advisors - Testsigma-Champion des Jahres

Ein neuer Standard für moderne QA

Die Testsigma Customer Awards spiegeln einen steigenden Trend bei Softwareunternehmen wider: Testen, das kollaborativ, kodierungsfrei und autonom ist. Diese Siegerteams haben nicht nur neue Tools eingeführt, sondern auch die Art und Weise, wie sie testen, in Frage gestellt und sich von reaktiven Zyklen auf proaktive Qualität umgestellt.

„Das sind nicht nur Erfolge bei der Testautomatisierung, sondern auch betriebliche und kulturelle Erfolge. Sie zeigen, dass Qualität, wenn sie integrativ und intelligent ist, zu einem Kraftmultiplikator für das Unternehmen wird", fügte Kandyala hinzu.

Erfahren Sie mehr über die Geschichten der Gewinner von 2025 unter: testsigma.com/customer-awards-2025

Informationen zu Testsigma:

Testsigma ist eine agentenbasierte Testautomatisierungsplattform , die von KI-Mitarbeitern unterstützt wird, die mit QA-Teams zusammenarbeiten, um Tests zu vereinfachen, Releases zu beschleunigen und die Qualität in den Bereichen Web, Mobile, API und Salesforce zu verbessern.



Das Herzstück von Testsigma sind Testsigma Copilot und Atto, ein KI-Mitarbeiter für QA-Teams, der ein Team von KI-Agenten mobilisiert, um Tests selbständig zu planen, zu entwerfen, zu entwickeln, auszuführen, zu warten und zu optimieren.

Testsigma wird u. a. von Samsung, DHL, KFC, Axel Springer, Nokia und Zeiss eingesetzt und ermöglicht es Qualitätsteams, ihre Tests mühelos zu beschleunigen und so eine qualitativ hochwertige Softwareauslieferung zu gewährleisten.

