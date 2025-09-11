Green expandiert nach Europa, weitere Datacenter geplant / Die Schweizer Datacenter-Anbieterin Green setzt ihren Wachstumskurs fort
Die erste Etappe der Expansion beginnt in Deutschland (FOTO)
Lupfig, Schweiz (ots) - Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin für
Unternehmenskunden und Cloud-Anbieter, treibt ihre Expansion nach Europa voran.
Mit der Green Datacenter Germany GmbH hat das Unternehmen eine Niederlassung in
Deutschland gegründet. In der Region Frankfurt am Main wurden bereits
Rechenzentrums-Standorte evaluiert, mit dem Ziel, energieeffiziente und
hochverfügbare Datacenter-Kapazitäten für die steigende Nachfrage von
Unternehmen und Cloud-Anbietern bereitzustellen.
Green betreibt in der Schweiz bereits an vier Standorten sechs Rechenzentren,
drei weitere sind im Bau. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf
Energieeffizienz, technologische Innovation und einen langfristigen Nutzen für
Kunden, Partner und die Region. "Der Schritt nach Deutschland ist ein weiterer
Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Als Expertin für nachhaltige
Datacenter deckt Green den steigenden Bedarf, den KI und Digitalisierung
schaffen, mit leistungsfähiger und energieeffizienter Infrastruktur", erklärt
Roger Süess, CEO von Green.
Heiko Siats wird Managing Director für Deutschland
Die Leitung der Green Datacenter Germany GmbH übernimmt Heiko Siats, der mit
mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb kritischer
Infrastrukturen in Branchen wie Flugsicherheit, Pharma, Industrie und Datacenter
eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit ist. Er verfügt über fundierte
technische Expertise, kombiniert mit betriebswirtschaftlichem Know-how, und ist
in der Branche bestens vernetzt. Unter seiner Führung wird das lokale Team
aufgebaut und die Projekte umgesetzt. "Rechenzentren zu entwickeln und zu
betreiben ist nur der Anfang - entscheidend ist, gemeinsam mit Kunden, Partnern
und der Region Werte zu schaffen, die Bestand haben", erklärt Heiko Siats.
Die Expansion nach Deutschland markiert den Auftakt für Greens Wachstumspläne in
Europa.
Über Green
Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine
Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich
nach Europa. Mit neuen, sicheren und energieeffizienten Datacenter-Kapazitäten
in strategischen Märkten eröffnet Green Cloud-Anbietern und Unternehmen
zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und digitale Innovation.
Heute betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind
im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in
Planung. Green bietet geo-redundantes Hochleistungs-Computing für Cloud-Anbieter
und Grossunternehmen sowie umfassende Vernetzungslösungen über alle Standorte
hinweg. Als einzige Schweizer Anbieterin ist Green vom Uptime Institute mit dem
renommierten "M&O Stamp of Approval" ausgezeichnet und wurde mehrfach prämiert -
unter anderem als Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation (ISG,
2020-2025), für Innovation in der Abwärmenutzung (Data Cloud Global Awards,
2024) und für das beste neue Datacenter-Projekt in EMEA (DCS Awards, 2023).
Weitere Informationen unter http://www.green.ch
Über Green
Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine
Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich
nach Europa. Mit neuen, sicheren und energieeffizienten Datacenter-Kapazitäten
in strategischen Märkten eröffnet Green Cloud-Anbietern und Unternehmen
zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und digitale Innovation.
Heute betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind
im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in
Planung. Green bietet geo-redundantes Hochleistungs-Computing für Cloud-Anbieter
und Grossunternehmen sowie umfassende Vernetzungslösungen über alle Standorte
hinweg. Als einzige Schweizer Anbieterin ist Green vom Uptime Institute mit dem
renommierten "M&O Stamp of Approval" ausgezeichnet und wurde mehrfach prämiert -
unter anderem als Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation (ISG,
2020-2025), für Innovation in der Abwärmenutzung (Data Cloud Global Awards,
2024) und für das beste neue Datacenter-Projekt in EMEA (DCS Awards, 2023).
Weitere Informationen unter http://www.green.ch
