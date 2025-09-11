    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die erste Etappe der Expansion beginnt in Deutschland (FOTO)

    Lupfig, Schweiz (ots) - Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin für
    Unternehmenskunden und Cloud-Anbieter, treibt ihre Expansion nach Europa voran.
    Mit der Green Datacenter Germany GmbH hat das Unternehmen eine Niederlassung in
    Deutschland gegründet. In der Region Frankfurt am Main wurden bereits
    Rechenzentrums-Standorte evaluiert, mit dem Ziel, energieeffiziente und
    hochverfügbare Datacenter-Kapazitäten für die steigende Nachfrage von
    Unternehmen und Cloud-Anbietern bereitzustellen.

    Green betreibt in der Schweiz bereits an vier Standorten sechs Rechenzentren,
    drei weitere sind im Bau. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf
    Energieeffizienz, technologische Innovation und einen langfristigen Nutzen für
    Kunden, Partner und die Region. "Der Schritt nach Deutschland ist ein weiterer
    Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Als Expertin für nachhaltige
    Datacenter deckt Green den steigenden Bedarf, den KI und Digitalisierung
    schaffen, mit leistungsfähiger und energieeffizienter Infrastruktur", erklärt
    Roger Süess, CEO von Green.

    Heiko Siats wird Managing Director für Deutschland

    Die Leitung der Green Datacenter Germany GmbH übernimmt Heiko Siats, der mit
    mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb kritischer
    Infrastrukturen in Branchen wie Flugsicherheit, Pharma, Industrie und Datacenter
    eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit ist. Er verfügt über fundierte
    technische Expertise, kombiniert mit betriebswirtschaftlichem Know-how, und ist
    in der Branche bestens vernetzt. Unter seiner Führung wird das lokale Team
    aufgebaut und die Projekte umgesetzt. "Rechenzentren zu entwickeln und zu
    betreiben ist nur der Anfang - entscheidend ist, gemeinsam mit Kunden, Partnern
    und der Region Werte zu schaffen, die Bestand haben", erklärt Heiko Siats.

    Die Expansion nach Deutschland markiert den Auftakt für Greens Wachstumspläne in
    Europa.

    Über Green

    Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine
    Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich
    nach Europa. Mit neuen, sicheren und energieeffizienten Datacenter-Kapazitäten
    in strategischen Märkten eröffnet Green Cloud-Anbietern und Unternehmen
    zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und digitale Innovation.

    Heute betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind
    im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in
    Planung. Green bietet geo-redundantes Hochleistungs-Computing für Cloud-Anbieter
    und Grossunternehmen sowie umfassende Vernetzungslösungen über alle Standorte
    hinweg. Als einzige Schweizer Anbieterin ist Green vom Uptime Institute mit dem
    renommierten "M&O Stamp of Approval" ausgezeichnet und wurde mehrfach prämiert -
    unter anderem als Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation (ISG,
    2020-2025), für Innovation in der Abwärmenutzung (Data Cloud Global Awards,
    2024) und für das beste neue Datacenter-Projekt in EMEA (DCS Awards, 2023).

    Weitere Informationen unter http://www.green.ch

