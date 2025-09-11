Die erste Etappe der Expansion beginnt in Deutschland (FOTO)

Lupfig, Schweiz (ots) - Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin für

Unternehmenskunden und Cloud-Anbieter, treibt ihre Expansion nach Europa voran.

Mit der Green Datacenter Germany GmbH hat das Unternehmen eine Niederlassung in

Deutschland gegründet. In der Region Frankfurt am Main wurden bereits

Rechenzentrums-Standorte evaluiert, mit dem Ziel, energieeffiziente und

hochverfügbare Datacenter-Kapazitäten für die steigende Nachfrage von

Unternehmen und Cloud-Anbietern bereitzustellen.



Green betreibt in der Schweiz bereits an vier Standorten sechs Rechenzentren,

drei weitere sind im Bau. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf

Energieeffizienz, technologische Innovation und einen langfristigen Nutzen für

Kunden, Partner und die Region. "Der Schritt nach Deutschland ist ein weiterer

Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Als Expertin für nachhaltige

Datacenter deckt Green den steigenden Bedarf, den KI und Digitalisierung

schaffen, mit leistungsfähiger und energieeffizienter Infrastruktur", erklärt

Roger Süess, CEO von Green.





Heiko Siats wird Managing Director für Deutschland



Die Leitung der Green Datacenter Germany GmbH übernimmt Heiko Siats, der mit

mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb kritischer

Infrastrukturen in Branchen wie Flugsicherheit, Pharma, Industrie und Datacenter

eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit ist. Er verfügt über fundierte

technische Expertise, kombiniert mit betriebswirtschaftlichem Know-how, und ist

in der Branche bestens vernetzt. Unter seiner Führung wird das lokale Team

aufgebaut und die Projekte umgesetzt. "Rechenzentren zu entwickeln und zu

betreiben ist nur der Anfang - entscheidend ist, gemeinsam mit Kunden, Partnern

und der Region Werte zu schaffen, die Bestand haben", erklärt Heiko Siats.



Die Expansion nach Deutschland markiert den Auftakt für Greens Wachstumspläne in

Europa.



Über Green



Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine

Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich

nach Europa. Mit neuen, sicheren und energieeffizienten Datacenter-Kapazitäten

in strategischen Märkten eröffnet Green Cloud-Anbietern und Unternehmen

zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und digitale Innovation.



Heute betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind

im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in

Planung. Green bietet geo-redundantes Hochleistungs-Computing für Cloud-Anbieter

und Grossunternehmen sowie umfassende Vernetzungslösungen über alle Standorte

hinweg. Als einzige Schweizer Anbieterin ist Green vom Uptime Institute mit dem

renommierten "M&O Stamp of Approval" ausgezeichnet und wurde mehrfach prämiert -

unter anderem als Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation (ISG,

2020-2025), für Innovation in der Abwärmenutzung (Data Cloud Global Awards,

2024) und für das beste neue Datacenter-Projekt in EMEA (DCS Awards, 2023).



