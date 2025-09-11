Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Juli 2025
-0,3 % gegenüber Juli 2024
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Juli
2025
-0,3 % zum Vorjahresmonat
+0,1 % zum Vormonat
Preise für pflanzliche Erzeugnisse
2025
-0,3 % zum Vorjahresmonat
+0,1 % zum Vormonat
Preise für pflanzliche Erzeugnisse
-17,4 % zum Vorjahresmonat
Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse
+12,1 % zum Vorjahresmonat
Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Juli 2025 um 0,3 %
niedriger als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate zum
Vorjahresmonat bei -1,1 % gelegen, im Mai 2025 bei +2,4 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat Juni 2025
leicht um 0,1 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus
pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im Juli
2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 17,4 %
gegenüber Juli 2024, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um
12,1 % stiegen. Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich im Juli 2025 die
Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (+2,3 %), während sich die Produkte aus
tierischer Erzeugung verbilligten (-1,0 %).
Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält weiter an
Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 17,4 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für
Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Juli 2025 um 53,0 % niedriger
als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -64,2 %, im
Mai 2025 bei -41,3 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat Juni 2025 stiegen die
Speisekartoffelpreise um 29,3 %.
Preise für Gemüse, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für
Obst und Wein gestiegen
Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 12,9 %, wobei insbesondere
Eissalat (-53,0 %), Kohlgemüse (-26,2 %) und Blumenkohl (-18,7 %) deutlich
günstiger waren. Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Spargel und
Gurken zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 21,0 % beziehungsweise 8,3
% verteuerten.
Die Erzeugerpreise für Obst waren im Juli 2025 um 14,6 % höher als ein Jahr
zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit +23,3 % und bei
Erdbeeren mit +5,1 %.
Getreide war im Juli 2025 im Vergleich zum Juli 2024 um 2,9 % günstiger (Juni
2025: -0,1 % zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen
im Juli 2025 um 12,3 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im
Gegensatz zu den meisten anderen Handelsgewächsen verteuerte (+2,2 %). Die
Preise für Futterpflanzen waren im Juli 2025 mit einem Rückgang von 8,0 % im
Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig (Juni 2025: -3,4 % gegenüber
Juni 2024). Beim Wein war im Juli 2025 eine Preissteigerung um 1,9 % gegenüber
Juli 2024 zu verzeichnen.
Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Milch, Eiern sowie Rindern und Geflügel
Der Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse um 12,1 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gestiegenen Preise für Milch
zurückzuführen. Der Milchpreis lag im Juli 2025 um 15,3 % höher als im
Vorjahresmonat (Juni 2025: +17,0 % gegenüber Juni 2024). Im Vergleich zum
Vormonat Juni 2025 blieben die Preise für Milch nahezu unverändert (+0,1 %). Bei
Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 9,3 % (Juni 2025:
+8,0 % gegenüber Juni 2024).
Die Preise für Tiere waren im Juli 2025 um 10,3 % höher als im Juli 2024 (Juni
2025: +10,1 % zum Vorjahresmonat). Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei
Rindern um 46,4 %. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 7,1 %.
Die Preise für Geflügel waren im Juli 2025 um 10,6 % höher als im Juli 2024.
Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel
(Enten und Puten) um 15,3 % und bei Hähnchen um 7,8 %.
Methodische Hinweise:
Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung
der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und
zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres-
und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen
dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember
für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.
Weitere Informationen:
Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der
Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank
GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Agrarpreise
Telefon: +49 611 75 2078
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6115315
OTS: Statistisches Bundesamt
Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse
+12,1 % zum Vorjahresmonat
Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Juli 2025 um 0,3 %
niedriger als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate zum
Vorjahresmonat bei -1,1 % gelegen, im Mai 2025 bei +2,4 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat Juni 2025
leicht um 0,1 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus
pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im Juli
2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 17,4 %
gegenüber Juli 2024, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um
12,1 % stiegen. Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich im Juli 2025 die
Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (+2,3 %), während sich die Produkte aus
tierischer Erzeugung verbilligten (-1,0 %).
Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält weiter an
Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 17,4 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für
Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Juli 2025 um 53,0 % niedriger
als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -64,2 %, im
Mai 2025 bei -41,3 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat Juni 2025 stiegen die
Speisekartoffelpreise um 29,3 %.
Preise für Gemüse, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für
Obst und Wein gestiegen
Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 12,9 %, wobei insbesondere
Eissalat (-53,0 %), Kohlgemüse (-26,2 %) und Blumenkohl (-18,7 %) deutlich
günstiger waren. Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Spargel und
Gurken zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 21,0 % beziehungsweise 8,3
% verteuerten.
Die Erzeugerpreise für Obst waren im Juli 2025 um 14,6 % höher als ein Jahr
zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit +23,3 % und bei
Erdbeeren mit +5,1 %.
Getreide war im Juli 2025 im Vergleich zum Juli 2024 um 2,9 % günstiger (Juni
2025: -0,1 % zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen
im Juli 2025 um 12,3 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im
Gegensatz zu den meisten anderen Handelsgewächsen verteuerte (+2,2 %). Die
Preise für Futterpflanzen waren im Juli 2025 mit einem Rückgang von 8,0 % im
Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig (Juni 2025: -3,4 % gegenüber
Juni 2024). Beim Wein war im Juli 2025 eine Preissteigerung um 1,9 % gegenüber
Juli 2024 zu verzeichnen.
Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Milch, Eiern sowie Rindern und Geflügel
Der Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse um 12,1 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gestiegenen Preise für Milch
zurückzuführen. Der Milchpreis lag im Juli 2025 um 15,3 % höher als im
Vorjahresmonat (Juni 2025: +17,0 % gegenüber Juni 2024). Im Vergleich zum
Vormonat Juni 2025 blieben die Preise für Milch nahezu unverändert (+0,1 %). Bei
Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 9,3 % (Juni 2025:
+8,0 % gegenüber Juni 2024).
Die Preise für Tiere waren im Juli 2025 um 10,3 % höher als im Juli 2024 (Juni
2025: +10,1 % zum Vorjahresmonat). Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei
Rindern um 46,4 %. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 7,1 %.
Die Preise für Geflügel waren im Juli 2025 um 10,6 % höher als im Juli 2024.
Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel
(Enten und Puten) um 15,3 % und bei Hähnchen um 7,8 %.
Methodische Hinweise:
Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung
der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und
zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres-
und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen
dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember
für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.
Weitere Informationen:
Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der
Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank
GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Agrarpreise
Telefon: +49 611 75 2078
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6115315
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen