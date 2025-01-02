Tourismus in Deutschland im Juli 2025
1,2 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr
WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Juli 2025
56,7 Millionen
-1,2 % zum Juli 2024
Im Juli 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 56,7 Millionen
Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,2 % weniger als im
Juli 2024.
Leichter Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland
56,7 Millionen
-1,2 % zum Juli 2024
Im Juli 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 56,7 Millionen
Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,2 % weniger als im
Juli 2024.
Leichter Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2025
gegenüber Juli 2024 um 1,1 % auf 46,2 Millionen ab. Gleichzeitig sank die Zahl
der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,3 % auf 10,5 Millionen.
Januar bis Juli 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des
Vorjahres
In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe
insgesamt 279,9 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht
(-0,2 %) unter dem Höchstwert von 280,4 Millionen im Zeitraum Januar bis Juli
2024.
Methodische Hinweise:
Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende September 2025 im
Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite
"Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Tourismus
Telefon: +49 611 75 4851
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6115316
OTS: Statistisches Bundesamt
gegenüber Juli 2024 um 1,1 % auf 46,2 Millionen ab. Gleichzeitig sank die Zahl
der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,3 % auf 10,5 Millionen.
Januar bis Juli 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des
Vorjahres
In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe
insgesamt 279,9 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht
(-0,2 %) unter dem Höchstwert von 280,4 Millionen im Zeitraum Januar bis Juli
2024.
Methodische Hinweise:
Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende September 2025 im
Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite
"Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Tourismus
Telefon: +49 611 75 4851
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6115316
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen