1,2 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Juli 2025



56,7 Millionen



-1,2 % zum Juli 2024



Im Juli 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 56,7 Millionen

Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,2 % weniger als im

Juli 2024.



Leichter Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland





Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2025

gegenüber Juli 2024 um 1,1 % auf 46,2 Millionen ab. Gleichzeitig sank die Zahl

der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,3 % auf 10,5 Millionen.



Januar bis Juli 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des

Vorjahres



In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe

insgesamt 279,9 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht

(-0,2 %) unter dem Höchstwert von 280,4 Millionen im Zeitraum Januar bis Juli

2024.



Methodische Hinweise:



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und

Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze

und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn

Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende September 2025 im

Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite

"Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Tourismus

Telefon: +49 611 75 4851

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6115316

OTS: Statistisches Bundesamt







