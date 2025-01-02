    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    1,2 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr

    WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Juli 2025

    56,7 Millionen

    -1,2 % zum Juli 2024

    Im Juli 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 56,7 Millionen
    Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,2 % weniger als im
    Juli 2024.

    Leichter Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland

    Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2025
    gegenüber Juli 2024 um 1,1 % auf 46,2 Millionen ab. Gleichzeitig sank die Zahl
    der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,3 % auf 10,5 Millionen.

    Januar bis Juli 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des
    Vorjahres

    In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe
    insgesamt 279,9 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht
    (-0,2 %) unter dem Höchstwert von 280,4 Millionen im Zeitraum Januar bis Juli
    2024.

    Methodische Hinweise:

    Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
    Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
    und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
    Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende September 2025 im
    Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite
    "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Tourismus
    Telefon: +49 611 75 4851
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6115316
    OTS: Statistisches Bundesamt




