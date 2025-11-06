    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Beantragte Regelinsolvenzen im August 2025

    +11,6 % zum Vorjahresmonat

    WIESBADEN (ots) -

    - 1. Halbjahr 2025: 12,2 % mehr Unternehmens- und 7,5 % mehr
    Verbraucherinsolvenzen als im 1. Halbjahr 2024
    - Juni 2025: 18,4 % mehr Unternehmens- und 9,9 % mehr Verbraucherinsolvenzen als
    im Juni 2024

    Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen
    Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 um 11,6 %
    gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu
    berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des
    Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des
    Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

    12,2 % mehr Unternehmensinsolvenzen im 1. Halbjahr 2025 als im 1. Halbjahr 2024

    Für das 1. Halbjahr 2025 meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen
    12 009 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 12,2 % mehr als im 1.
    Halbjahr 2024.

    Die Forderungen der Gläubiger aus den im 1. Halbjahr 2025 gemeldeten
    Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 28,2 Milliarden
    Euro. Im 1. Halbjahr 2024 hatten die Forderungen bei rund 32,4 Milliarden Euro
    gelegen. Dieser Rückgang der Forderungen bei gleichzeitigem Anstieg der Zahl der
    Unternehmensinsolvenzen ist darauf zurückzuführen, dass im 1. Halbjahr 2024 mehr
    wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt hatten als im 1.
    Halbjahr 2025.

    Im Juni 2025 gab es 1 957 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 18,4 %
    mehr als im Juni 2024.

    Insolvenzhäufigkeit im Bereich Verkehr und Lagerei am höchsten

    Bezogen auf 10 000 Unternehmen gab es im 1. Halbjahr 2025 in Deutschland
    insgesamt 34,6 Unternehmensinsolvenzen. Die meisten Insolvenzen je 10 000
    Unternehmen entfielen auf den Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit 64,5
    Fällen. Danach folgte das Gastgewerbe mit 52,7 Fällen sowie das Baugewerbe mit
    52,3 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen.

    7,5 % mehr Verbraucherinsolvenzen im 1. Halbjahr 2025 als im 1. Halbjahr 2024

    Im 1. Halbjahr 2025 gab es 38 016 Verbraucherinsolvenzen. Damit stieg die Zahl
    der Verbraucherinsolvenzen um 7,5 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024.

    Im Juni 2025 wurden 6 510 Verbraucherinsolvenzen gemeldet. Das waren 9,9 % mehr
    als im Juni 2024.

    Methodische Hinweise:

    Die Insolvenzstatistik bildet nur Geschäftsaufgaben ab, die im Zuge eines
    Insolvenzverfahrens ablaufen, nicht jedoch solche aus anderen Gründen
    beziehungsweise vor Eintritt akuter Zahlungsschwierigkeiten.

    Die vorläufigen monatlichen Angaben zu Regelinsolvenzverfahren, hier für August
    2025, basieren auf aktuellen Insolvenzbekanntmachungen aller Amtsgerichte in
    Deutschland. Sie weisen noch nicht die methodische Reife und Belastbarkeit
    amtlicher Statistiken auf und zählen daher zu den experimentellen Daten.

    Von den Insolvenzverfahren in Deutschland sind rund 30 %
    Regelinsolvenzverfahren, zu denen in erster Linie alle Verfahren von Unternehmen
    zählen (rund 55 % aller Regelinsolvenzverfahren). Außerdem findet das
    Regelinsolvenzverfahren Anwendung bei Personen, die wirtschaftlich tätig sind.
    Dazu gehören unter anderem die persönlich haftenden Gesellschafter einer offenen
    Handelsgesellschaft (oHG), Mehrheitsgesellschafter einer Kapitalgesellschaft
    sowie ehemals selbstständig Tätige, deren Vermögensverhältnisse als nicht
    überschaubar eingestuft werden. Zusätzlich werden beim Frühindikator aus
    technischen Gründen auch die Nachlass- und Gesamtgutinsolvenzverfahren
    miteinbezogen.

    Bei der Berechnung der Insolvenzhäufigkeit wurden Angaben aus dem statistischen
    Unternehmensregister zum Unternehmensbestand herangezogen. Als Unternehmen
    werden rechtliche Einheiten verstanden. Rechtliche Einheiten sind juristische
    und natürliche Personen, die eine Wirtschaftstätigkeit selbstständig ausüben,
    wie beispielsweise Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung
    (GmbHs), Offene Handelsgesellschaften oder auch Einzelunternehmen.

    Weitere wichtige Hinweise zur Interpretation und Vergleichbarkeit der
    Insolvenzstatistiken bietet der Bereich "Methoden" auf der Themenseite
    "Gewerbemeldungen und Insolvenzen" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse bieten die Tabellen 52411 (Insolvenzen) in der Datenbank
    GENESIS-Online sowie die Themenseite "Gewerbemeldungen und Insolvenzen" im
    Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6115317
    OTS: Statistisches Bundesamt




