    Videoausblick

    Mord an Trump-Vertrautem: Taumeln USA in "Bürgerkrieg"? Heute Inflation!

    Was bringen die heutigen Daten zur Inflation? Zeigen sie eine Stagflation an?

    Heute die Daten zur Inflation in den USA - aber das gerät heute fast in den Hintergrund nach dem Mord am Trump-Vertrauen Charlie Kirk. Trump daraufhin mit einer Fernsehansprache, die klar die radikale Linke verantwortlich machte - genau wie Elon Musk mit seinem Tweet " Die Linke ist eine Partei des Mordes". Das lässt Schlimmes erahnen - stehen die USA am Rande eines "Bürgerkriegs"? Auf jeden Fall nimmt die gesellschaftliche Spaltung in den USA weiter zu. An den Finanzmärkten gestern aufschlussreiche Reaktionen auf die niedrigeren US-Erzeugerpreise: es fallen viel mehr Aktien als steigen, gleichzeitig KI-Aktien massiv im Plus, aber der Nasdaq schloss leicht im Minus. Was bringen die heutigen Daten zur Inflation? Zeigen sie eine Stagflation an?

    Hinweise aus Video:

    1. US-Inflation heute 14:30 Uhr – Anleihemarkt setzt auf drastische Zinssenkungen der Fed

    2. DAX wankt – droht der Fall? EZB und US-Inflationsdaten im Fokus

     

    Das Video "Mord an Trump-Vertrautem: Taumeln USA in "Bürgerkrieg"? Heute Inflation!" sehen Sie hier..




