ZYT stellt auf der IAA Mobilität 2025 seine europäische Strategie vor

Europa, die Wiege und das Innovationszentrum der Automobilindustrie, ist ein zentraler Markt in der globalen Strategie von ZYT. Mit Deutschland als strategischem Dreh- und Angelpunkt hat ZYT seine deutsche Niederlassung in Braunschweig, einem wichtigen Zentrum der Automobilindustrie, gegründet und Nils Oldemeyer zum Leiter der europäischen Region ernannt. Mit dem Ziel, den Aufbau eines lokalisierten operativen Systems zu beschleunigen, hat die deutsche Niederlassung die Bildung eines multifunktionalen Teams eingeleitet, das F&E, Tests, Geschäftsentwicklung und andere Funktionen umfasst und darauf abzielt, schnell auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes zu reagieren und diese umfassend zu unterstützen.

Mit der neuen deutschen Niederlassung will ZYT die Zusammenarbeit mit führenden europäischen Autoherstellern ausbauen und sich dabei auf die Nachfrage nach kostengünstigen intelligenten Fahrlösungen von europäischen Erstausrüstern (OEMs) und chinesischen Autoherstellern konzentrieren, die ins Ausland expandieren. Das Unternehmen plant die schrittweise Einführung von skalierbaren Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrlösungen, die ein Spektrum von L2-Fahrerassistenz bis hin zu L3/L4-Autonomie abdecken, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau redundanter Sicherheitsarchitekturen liegt, um sicherzustellen, dass die technologischen Systeme den EU-Vorschriften entsprechen. Gleichzeitig wird ZYT intelligente Cockpit-Lösungen, multimodale Interaktionsplattformen und Perzeptionsmodule der nächsten Generation (wie LiDAR-Kamera-Fusionssysteme) auf den europäischen Markt bringen und damit sein Produktportfolio weiter ausbauen. Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb des nächsten Jahres die Testfahrzeuge und Testszenarien von ZYT das gesamte Gebiet Deutschlands abdecken werden, wobei die Investitionen in die Rechenleistung und die Entwicklung der Infrastruktur in Europa in Zukunft weiter steigen werden.