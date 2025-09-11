Covestro ziehen an - Bericht über Bewegung bei Adnoc

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einen Befreiungsschlag haben am Donnerstag die Aktien von Covestro hingelegt. Die sogenannten Aktien zum Verkauf im Rahmen einer schwebenden Übernahme durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) stiegen am Vormittag um 5,4 Prozent auf 56,90 Euro. Sie machten damit einen Großteil des starken Rücksetzers von vor einer Woche wett.

Einem Medienbericht zufolge ist der staatseigene Energiekonzern zu Zugeständnissen bei der Finanzierung der Übernahme bereit, um die Zustimmung der europäischen Wettbewerbshüter zu sichern. Die Behörde hatte zuletzt die Prüfung der Übernahme des Leverkusener Chemiekonzerns ausgesetzt. Das hatte den Covestro-Kurs vor einer Woche um bis zu 11 Prozent einbrechen lassen. Anleger befürchteten, der Deal könne platzen.