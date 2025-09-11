AUTODOC Unveils H1 2025 Report & Hosts Call on Sept 16!
AUTODOC SE is set to reveal its first half-year report for 2025 on September 16, with key insights from CEO Dmitri Zadorojnii and CFO Lennart Schmidt, showcasing the company's impressive growth and reach.
Foto: adobe.stock.com
- AUTODOC SE will publish its 1st half-year report for 2025 on September 16, 2025.
- An investor and analyst conference call will take place at 11:00 a.m. CEST on the same day.
- CEO Dmitri Zadorojnii and CFO Lennart Schmidt will present operational and financial developments for Q2 2025.
- AUTODOC is a leading online retailer for vehicle spare parts and accessories in Europe, founded in 2008.
- The company offers around 6.7 million SKUs from approximately 2,500 brand manufacturers and generated €1.6 billion in sales revenue in 2024.
- AUTODOC operates in 27 European countries and employs around 5,000 people across 13 locations.
