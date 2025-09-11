+60,9 Prozent: Diese Aktie hat am Mittwoch selbst Oracle alt aussehen lassen!

Zwar verfehlte SAP -Rivale Oracle mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analystinnen und Analysten, doch dank einer spektakulären (wenn auch fragwürdigen) Guidance kam es zu einer Kursexplosion mit Gewinnen von zeitweise mehr als 40 Prozent .

Das brachte dem Unternehmen einen Platz in den Top 10 der wertvollsten, im US-Gesamtmarktindex S&P 500 notierten Konzerne ein und machte Gründer Larry Ellison zum reichsten Menschen der Welt.

... aber Vimeo nach +60,9 Prozent die Kurstafeln!

Den gewaltigen Kursanstieg noch übertreffen konnten die Anteile des Video-Streamingdienstleisters Vimeo, die sich um spektakuläre 60,9 Prozent verteuerten. Der Grund hierfür war eine Übernahmeankündigung: Das in den vergangenen Jahren nur wenig wachstumsstarke Unternehmen, das erst in der vergangenen Woche einen Stellenabbau über 10 Prozent aller Beschäftigten angekündigt hatte, soll aufgekauft werden.

Zugeschlagen hat für einen Kaufpreis von 1,38 Milliarden US-Dollar der italienische Technologiekonzern Bending Spoons, der sich auf den Ankauf von mobilen Apps spezialisiert hat. Zum Portfolio gehört beispielsweise die bei Wanderern und Radfahrern beliebte App Komoot. Das Übernahmeangebot entspricht einem Kaufpreis von 7,85 US-Dollar je Aktie.

Widerstand gegen die Übernahme gibt es keinen. Der Verwaltungsrat von Vimeo hat dem Deal ohne Gegenstimmen zugestimmt. Abgeschlossen werden soll die Transaktion noch in diesem Jahr. Damit endet eine aus Anlegerperspektive erfolglose Börsenstory: Am ersten Handelstag vor rund viereinhalb Jahren wechselte eine Vimeo-Aktie ihren Besitzer noch für 47,15 US-Dollar.

Übernahme beendet erfolglose Börsenstory

Schon vor der Übernahmeankündigung hatte Vimeo strategische Optionen zur Wiederbelebung des Aktienkurses geprüft. Nach der Bekanntgabe des Deals kommentierte der Verwaltungsratsvorsitzende Glenn Schiffman, dass die Transaktion "einen gewissen Wert" für Vimeo-Anteilseigner bedeute – und räumte damit die nahaltende Erfolglosigkeit der Aktie ein.

Luca Ferrari, Gründer von Bending Spoons, begrüßte Vimeo als künftigen Teil des Unternehmensportfolios mit warmen Worten: "Vimeo ist eine wegweisende Marke im Video-Bereich und dient einer leidenschaftlichen, global vernetzten Gemeinschaft von Creators und Unternehmen". Ferner bekräftigte er langfristige Absichten und schloss einen zukünftigen Weiterverkauf aus.

Kursexplosion nur ein schwacher Trost

In den vergangenen drei Jahren rührten sich die Anteile kaum vom Fleck und wenn doch, dann selten zum Vorteil der Anlegerinnen und Anlegern, insofern war der Kurssprung von 60,9 Prozent ein Segen für viele leidgeplagte Investoren. Das Plus von 20,9 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel verdeutlicht allerdings, wie stark die Vimeo-Anteile zuvor gefallen waren.

Das gibt die Geschäftsentwicklung durchaus passend wieder, denn in den vergangenen 3 Jahren entwickelten sich die Erlöse geringfügig rückläufig, während sich die Profitabilität nur schleppend verbesserte. Für die dünnen Erträge war das Unternehmen zum Börsengang schlicht viel zu hoch bewertet – eine Mahnung auch an Anlegerinnen und Anleger, die sich bei den in den vergangenen Wochen hochgehandelten IPOs wie Circle Internet, Figma oder Klarna engagiert haben.

Fazit: Ein mahnendes Beispiel des Hypes um IPOs

Mit einem Plus von 60,9 Prozent hat die Aktie von Vimeo am Mittwoch sogar Oracle in den Schatten gestellt, doch nur den wenigstens Anlegerinnen und Anlegern dürfte nach einer leidensvollen Börsengeschichte, die sich aufgrund der Übernahmeankündigung ihrem Ende neigt, zum Feiern zumute gewesen sein.

Wer nicht das Glück (oder den Mut) hatte, erst vor wenigen Wochen zugegriffen zu haben, sondern schon seit Langem oder gar seit dem Börsengang investiert ist, sieht nur einen Bruchteil seiner Investition wieder. Immerhin wird Anlegerinnen und Anlegern so die Entscheidung über ein Festhalten an der Aktie und die daraus entstehenden Opportunitätskosten abgenommen.

Gegenüber dem Übernahmepreis von 7,85 US-Dollar besteht noch eine Differenz von 1,4 Prozent. Das ist für einen Arbitrage-Trade zu gering und lohnt sich bis zum Jahresende kaum.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vimeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 6,60EUR auf Tradegate (11. September 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.