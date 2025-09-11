LPKF Laser & Electronics Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.09.2025

Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert aktuell bei 7,2750€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,40 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3350 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

LPKF Laser & Electronics ist ein führender Anbieter von Lasersystemen für die Elektronikfertigung, bekannt für innovative Technologien und hohe Präzision.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die LPKF Laser & Electronics Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,30 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -5,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,19 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,05 % 1 Monat -5,93 % 3 Monate -8,30 % 1 Jahr -5,16 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,87 Mio.EUR wert.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.