    Deutsche Anleihen

    Leichte Verluste vor EZB-Zinsentscheidung

    Deutsche Anleihen - Leichte Verluste vor EZB-Zinsentscheidung
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

    Die Spannung vor der Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag ist eher gering. Es wird einhellig mit einer Bestätigung der Leitzinsen gerechnet. Auch für die Sitzung im Oktober wird derzeit keine Veränderung erwartet.

    "Interessant werden die neuen Projektionen sowie die Kommunikation, um zu erahnen, wie hoch die Hürde für weitere Leitzinssenkungen ist", schreiben die Experten der Dekabank. Zudem dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur schwierigen politischen und fiskalischen Lage in Frankreich gefragt werden.

    Größeres Überraschungspotenzial bieten die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise aus den USA. Volkswirte erwarten im August einen Anstieg der Jahresinflationsrate auf 2,9 Prozent. Angesichts der zuletzt schwachen Arbeitsmarktentwicklung gilt eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche aber unabhängig von den Inflationsdaten als sicher. Eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte wird inzwischen auch nicht mehr ausgeschlossen./jsl/jkr/jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
