Leichte Verluste vor EZB-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

Die Spannung vor der Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag ist eher gering. Es wird einhellig mit einer Bestätigung der Leitzinsen gerechnet. Auch für die Sitzung im Oktober wird derzeit keine Veränderung erwartet.