Linke fordert Grundrecht auf Wohnen

(Die Quelle für die Zitate von Zeulner und Hubertz im letzten Absatz ist die "Rheinische Post")

BERLIN (dpa-AFX) - Anlässlich des bundesweiten Aktionstags der wohnungslosen Menschen fordert die Linke, ein Grundrecht auf Wohnen in der Verfassung zu verankern. "Das Recht auf Wohnen gehört ins Grundgesetz", sagte Parteichef Jan van Aken der "Rheinischen Post". Dass in Deutschland schätzungsweise eine halbe Million Menschen wohnungslos ist, sei "ein politischer Skandal".

"Ohne Wohnung gibt es kaum Chancen auf Arbeit, soziale Teilhabe oder gesundheitliche Versorgung. Wohnen ist zur Ware geworden, die sich immer weniger Menschen leisten können", beklagte van Aken. Wohnen sei ein Menschenrecht. Die Linke wolle sich daher mit Nachdruck dafür einsetzen, dass das Recht auf Wohnen Verfassungsrang erhalte.