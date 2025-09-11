Allianz Trade Studie
Unternehmen verschieben Handelsströme wegen Zöllen
Hamburg (ots) -
- Effektiver globaler US-Zollsatz dürfte auf durchschnittlich 14 % steigen
- EU dürfte bei 12 % Zoll landen - wenn das Abkommen genehmigt wird
- Ohne Verlagerung von Handelsströmen und Lieferketten durch Unternehmen, wären
die effektiven Zollsätze noch wesentlich höher
Keine (Sommer-)Pause für den Handelskrieg: Auch wenn sich die Europäische Union
(EU) und die USA zuletzt auf ein Abkommen geeinigt haben, schießen in anderen
Märkten und Branchen neue Zollankündigungen aus dem Boden. Der effektiv erhobene
durchschnittliche US-Zollsatz fiel im Juli mit 10 % zwar niedriger aus als
erwartet (13 %), dürfte aber in Zukunft auf durchschnittlich etwa 14 % steigen
nach den aktuellen Schätzungen des weltweit führenden Kreditversicherer Allianz
Trade. Dass dieser Zollsatz nicht noch höher ausfällt liegt dem Versicherer
zufolge daran, dass die Unternehmen neue Wege gehen und die Diversifizierung
ihrer Lieferketen vorantreiben.
- Effektiver globaler US-Zollsatz dürfte auf durchschnittlich 14 % steigen
- EU dürfte bei 12 % Zoll landen - wenn das Abkommen genehmigt wird
- Ohne Verlagerung von Handelsströmen und Lieferketten durch Unternehmen, wären
die effektiven Zollsätze noch wesentlich höher
Keine (Sommer-)Pause für den Handelskrieg: Auch wenn sich die Europäische Union
(EU) und die USA zuletzt auf ein Abkommen geeinigt haben, schießen in anderen
Märkten und Branchen neue Zollankündigungen aus dem Boden. Der effektiv erhobene
durchschnittliche US-Zollsatz fiel im Juli mit 10 % zwar niedriger aus als
erwartet (13 %), dürfte aber in Zukunft auf durchschnittlich etwa 14 % steigen
nach den aktuellen Schätzungen des weltweit führenden Kreditversicherer Allianz
Trade. Dass dieser Zollsatz nicht noch höher ausfällt liegt dem Versicherer
zufolge daran, dass die Unternehmen neue Wege gehen und die Diversifizierung
ihrer Lieferketen vorantreiben.
"Die ständigen Veränderungen bei den Zöllen hält die Unternehmen weltweit in
Atem und die Unsicherheit ist gekommen, um zu bleiben", sagt Milo Bogaerts, CEO
von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Allerdings sitzen
die Unternehmen nicht untätig da, sondern suchen aktiv nach alternativen
Lösungen. Dadurch verschieben sich Handelsströme und Lieferketten."
"Lieferkette-wechsel-dich": Agile Unternehmen verschieben Handelsströme
US-Unternehmen importierten beispielsweise deutlich weniger aus China (9 % der
Gesamtimporte im Juli 2025 gegenüber 14 % im Jahr 2024) und dafür deutlich mehr
aus Märkten mit niedrigeren US-Zöllen wie Südostasien, Indien und Taiwan
(zusammen 24 % im Juli 2025 gegenüber 17 % im Jahr 2024). Infolgedessen war der
effektive Zollsatz im Juli niedriger als erwartet. Diese Entwicklung dürfte sich
nach Erwartungen von Allianz Trade fortsetzen, so dass im September ein
durchschnittlicher effektiver Zollsatz von 14 % anfallen dürften. Ohne die
Diversifizierung der Unternehmen läge dieser indes bei 17 %.
"Allerdings ist der Spielraum für eine weitere Diversifizierung der Lieferketten
ohne größere Investitionszusagen begrenzt", sagt Ana Boata, Head of Economic
Research bei Allianz Trade. "Außerdem stehen weitere Produkte auf der
US-Untersuchungsliste. Sollten bei diesen bis zum Jahresende deutlich höhere
Zölle beschlossen werden, könnte der durchschnittliche US-Zinssatz noch weiter
steigen. Schon jetzt ist es eine große Belastung für die Unternehmen - und eine
Verschnaufpause ist nicht abzusehen."
EU: Durchschnittlich 12 % fallen künftig an - einige Branchen dürften
profitieren
Der effektive US-Zollsatz für Importe aus der EU liegt derzeit bei 13 %
Atem und die Unsicherheit ist gekommen, um zu bleiben", sagt Milo Bogaerts, CEO
von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Allerdings sitzen
die Unternehmen nicht untätig da, sondern suchen aktiv nach alternativen
Lösungen. Dadurch verschieben sich Handelsströme und Lieferketten."
"Lieferkette-wechsel-dich": Agile Unternehmen verschieben Handelsströme
US-Unternehmen importierten beispielsweise deutlich weniger aus China (9 % der
Gesamtimporte im Juli 2025 gegenüber 14 % im Jahr 2024) und dafür deutlich mehr
aus Märkten mit niedrigeren US-Zöllen wie Südostasien, Indien und Taiwan
(zusammen 24 % im Juli 2025 gegenüber 17 % im Jahr 2024). Infolgedessen war der
effektive Zollsatz im Juli niedriger als erwartet. Diese Entwicklung dürfte sich
nach Erwartungen von Allianz Trade fortsetzen, so dass im September ein
durchschnittlicher effektiver Zollsatz von 14 % anfallen dürften. Ohne die
Diversifizierung der Unternehmen läge dieser indes bei 17 %.
"Allerdings ist der Spielraum für eine weitere Diversifizierung der Lieferketten
ohne größere Investitionszusagen begrenzt", sagt Ana Boata, Head of Economic
Research bei Allianz Trade. "Außerdem stehen weitere Produkte auf der
US-Untersuchungsliste. Sollten bei diesen bis zum Jahresende deutlich höhere
Zölle beschlossen werden, könnte der durchschnittliche US-Zinssatz noch weiter
steigen. Schon jetzt ist es eine große Belastung für die Unternehmen - und eine
Verschnaufpause ist nicht abzusehen."
EU: Durchschnittlich 12 % fallen künftig an - einige Branchen dürften
profitieren
Der effektive US-Zollsatz für Importe aus der EU liegt derzeit bei 13 %
Autor folgen