Unternehmen verschieben Handelsströme wegen Zöllen

Hamburg (ots) -



- Effektiver globaler US-Zollsatz dürfte auf durchschnittlich 14 % steigen

- EU dürfte bei 12 % Zoll landen - wenn das Abkommen genehmigt wird

- Ohne Verlagerung von Handelsströmen und Lieferketten durch Unternehmen, wären

die effektiven Zollsätze noch wesentlich höher



Keine (Sommer-)Pause für den Handelskrieg: Auch wenn sich die Europäische Union

(EU) und die USA zuletzt auf ein Abkommen geeinigt haben, schießen in anderen

Märkten und Branchen neue Zollankündigungen aus dem Boden. Der effektiv erhobene

durchschnittliche US-Zollsatz fiel im Juli mit 10 % zwar niedriger aus als

erwartet (13 %), dürfte aber in Zukunft auf durchschnittlich etwa 14 % steigen

nach den aktuellen Schätzungen des weltweit führenden Kreditversicherer Allianz

Trade. Dass dieser Zollsatz nicht noch höher ausfällt liegt dem Versicherer

zufolge daran, dass die Unternehmen neue Wege gehen und die Diversifizierung

ihrer Lieferketen vorantreiben.







Atem und die Unsicherheit ist gekommen, um zu bleiben", sagt Milo Bogaerts, CEO

von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Allerdings sitzen

die Unternehmen nicht untätig da, sondern suchen aktiv nach alternativen

Lösungen. Dadurch verschieben sich Handelsströme und Lieferketten."



"Lieferkette-wechsel-dich": Agile Unternehmen verschieben Handelsströme



US-Unternehmen importierten beispielsweise deutlich weniger aus China (9 % der

Gesamtimporte im Juli 2025 gegenüber 14 % im Jahr 2024) und dafür deutlich mehr

aus Märkten mit niedrigeren US-Zöllen wie Südostasien, Indien und Taiwan

(zusammen 24 % im Juli 2025 gegenüber 17 % im Jahr 2024). Infolgedessen war der

effektive Zollsatz im Juli niedriger als erwartet. Diese Entwicklung dürfte sich

nach Erwartungen von Allianz Trade fortsetzen, so dass im September ein

durchschnittlicher effektiver Zollsatz von 14 % anfallen dürften. Ohne die

Diversifizierung der Unternehmen läge dieser indes bei 17 %.



"Allerdings ist der Spielraum für eine weitere Diversifizierung der Lieferketten

ohne größere Investitionszusagen begrenzt", sagt Ana Boata, Head of Economic

Research bei Allianz Trade. "Außerdem stehen weitere Produkte auf der

US-Untersuchungsliste. Sollten bei diesen bis zum Jahresende deutlich höhere

Zölle beschlossen werden, könnte der durchschnittliche US-Zinssatz noch weiter

steigen. Schon jetzt ist es eine große Belastung für die Unternehmen - und eine

Verschnaufpause ist nicht abzusehen."



EU: Durchschnittlich 12 % fallen künftig an - einige Branchen dürften

profitieren



Der effektive US-Zollsatz für Importe aus der EU liegt derzeit bei 13 %





