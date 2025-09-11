    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Allianz Trade Studie

    105 Aufrufe

    Unternehmen verschieben Handelsströme wegen Zöllen

    Hamburg (ots) -

    - Effektiver globaler US-Zollsatz dürfte auf durchschnittlich 14 % steigen
    - EU dürfte bei 12 % Zoll landen - wenn das Abkommen genehmigt wird
    - Ohne Verlagerung von Handelsströmen und Lieferketten durch Unternehmen, wären
    die effektiven Zollsätze noch wesentlich höher

    Keine (Sommer-)Pause für den Handelskrieg: Auch wenn sich die Europäische Union
    (EU) und die USA zuletzt auf ein Abkommen geeinigt haben, schießen in anderen
    Märkten und Branchen neue Zollankündigungen aus dem Boden. Der effektiv erhobene
    durchschnittliche US-Zollsatz fiel im Juli mit 10 % zwar niedriger aus als
    erwartet (13 %), dürfte aber in Zukunft auf durchschnittlich etwa 14 % steigen
    nach den aktuellen Schätzungen des weltweit führenden Kreditversicherer Allianz
    Trade. Dass dieser Zollsatz nicht noch höher ausfällt liegt dem Versicherer
    zufolge daran, dass die Unternehmen neue Wege gehen und die Diversifizierung
    ihrer Lieferketen vorantreiben.

    "Die ständigen Veränderungen bei den Zöllen hält die Unternehmen weltweit in
    Atem und die Unsicherheit ist gekommen, um zu bleiben", sagt Milo Bogaerts, CEO
    von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Allerdings sitzen
    die Unternehmen nicht untätig da, sondern suchen aktiv nach alternativen
    Lösungen. Dadurch verschieben sich Handelsströme und Lieferketten."

    "Lieferkette-wechsel-dich": Agile Unternehmen verschieben Handelsströme

    US-Unternehmen importierten beispielsweise deutlich weniger aus China (9 % der
    Gesamtimporte im Juli 2025 gegenüber 14 % im Jahr 2024) und dafür deutlich mehr
    aus Märkten mit niedrigeren US-Zöllen wie Südostasien, Indien und Taiwan
    (zusammen 24 % im Juli 2025 gegenüber 17 % im Jahr 2024). Infolgedessen war der
    effektive Zollsatz im Juli niedriger als erwartet. Diese Entwicklung dürfte sich
    nach Erwartungen von Allianz Trade fortsetzen, so dass im September ein
    durchschnittlicher effektiver Zollsatz von 14 % anfallen dürften. Ohne die
    Diversifizierung der Unternehmen läge dieser indes bei 17 %.

    "Allerdings ist der Spielraum für eine weitere Diversifizierung der Lieferketten
    ohne größere Investitionszusagen begrenzt", sagt Ana Boata, Head of Economic
    Research bei Allianz Trade. "Außerdem stehen weitere Produkte auf der
    US-Untersuchungsliste. Sollten bei diesen bis zum Jahresende deutlich höhere
    Zölle beschlossen werden, könnte der durchschnittliche US-Zinssatz noch weiter
    steigen. Schon jetzt ist es eine große Belastung für die Unternehmen - und eine
    Verschnaufpause ist nicht abzusehen."

    EU: Durchschnittlich 12 % fallen künftig an - einige Branchen dürften
    profitieren

    Der effektive US-Zollsatz für Importe aus der EU liegt derzeit bei 13 %
