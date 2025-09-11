Broadcom-Aktie schießt hoch nach Oracles KI-Prognose!

Auslöser für den kürzlichen Kursprung war eine überraschend starke Prognose von Oracle , die eine neue Welle von KI-Euphorie ausgelöst hat, von der Broadcom als einer der größten Profiteure gilt.

Broadcom hat am Mittwoch einen bemerkenswerten Sprung hingelegt. Die Aktie des US-Halbleiter- und Softwarekonzerns schloss 9,77 Prozent höher bei 369,57 US-Dollar und zählte damit zu den größten Gewinnern im Technologiesektor. Broadcoms Aktienkurs hat sich damit in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt (+145 Prozent) und seit Jahresbeginn liegt die Aktie 56 Prozent im Plus (Stand: 9:45 Uhr MESZ).

Von "Training" zu "Inference": Broadcoms Zeit ist gekommen

Die jüngsten Zahlen und Aussagen von Oracle signalisieren, dass die Nachfrage nach KI-Anwendungen nicht nur im aufwendigen Trainingsprozess von Modellen hoch bleibt, sondern auch beim sogenannten Inferenzieren – also bei der Nutzung trainierter Modelle zur Echtzeitvorhersage. Genau hier sieht der Markt den nächsten großen Gewinnbringer. Broadcom gilt als führender Anbieter von Chips, die speziell für diese "Inference"-Phase optimiert sind und dabei günstiger und energieeffizienter als herkömmliche GPUs oder CPUs arbeiten.

"Inferenz ist offensichtlich der nächste große Wachstumstreiber, und Broadcom ist hier klar die Nummer eins", sagte Stephanie Link, Chief Investment Strategist bei Hightower Advisors. "Das heißt nicht, dass Nvidia oder AMD nicht profitieren werden, aber Broadcom ist weniger bekannt und weniger breit im Markt vertreten. In den letzten zwölf Monaten hat Broadcom Nvidia sogar übertroffen – und das nicht ohne Grund."

Rekordzahlen bei Oracle – Rückenwind für Broadcom

Oracle selbst überraschte am Dienstagabend mit einer geradezu spektakulären Prognose. Die sogenannten "Remaining Performance Obligation" – also bereits vertraglich gesicherte, aber noch nicht realisierte Umsätze – schnellten um 359 Prozent auf 455 Milliarden US-Dollar nach oben. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Konzern 18 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Cloud-Infrastruktur, 2030 sollen es sogar 144 Milliarden US-Dollar sein.

Konzernchef Larry Ellison sprach von einem "viel, viel größeren Markt" für KI-Inferencing im Vergleich zum Training. "Viele Kunden suchen händeringend nach Inferenzkapazitäten. Wir erleben, dass Unternehmen nach sämtlicher ungenutzter Kapazität fragen, die irgendwo auf der Welt verfügbar ist", sagte Ellison während des Earnings Calls. Er betonte: "Das ganze Geld, das wir ins Training stecken, muss am Ende in Produkte umgesetzt werden – und das ist alles Inferencing."

Broadcom punktet mit ASICs und Softwaremarge

Broadcom ist Marktführer bei sogenannten Merchant ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) – Spezialprozessoren, die vor allem für KI-Inferenz und Netzwerkprozesse eingesetzt werden. Diese Chips sind nicht nur günstiger, sondern auch stromsparender und hochgradig optimiert für spezifische Aufgaben. Das bedeutet niedrigere Kosten pro Inferenz-Anfrage – ein entscheidender Vorteil für Hyperscaler, die ihre steigenden KI-Kosten im Griff behalten wollen.

Neben Halbleitern verfügt Broadcom über ein wachstumsstarkes Softwaregeschäft, das inzwischen rund 41 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Dieser Mix aus Hardware und Software führt zu hohen Margen: Die Bruttomarge liegt laut Link bei 78,4 Prozent. "Broadcom ist diversifiziert, und jede Sparte – AI, Semis, Infrastruktur, Software – hat zuletzt die Erwartungen übertroffen", sagte sie. "Wir sehen bessere EBITDA-Zahlen, besseres operatives Ergebnis – und das bei führenden Margen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



