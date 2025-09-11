Die Kunst der Beratung - Kommunen erhalten von WIBank bedarfsgerechte Informationen zu Fördermöglichkeiten (FOTO)
Offenbach am Main (ots) - In der Kommune laufen alle Fäden zusammen. Hier wohnen
und arbeiten Menschen, gehen zur Schule oder werden gepflegt. Die Lebensqualität
der Bürgerinnen und Bürger hängt in großen Teilen auch von der örtlichen
Infrastruktur ab, die hier zur Verfügung gestellt wird. Doch die
Herausforderungen und vielfältigen Aufgaben der Kommunen - ob in den Themen
Energieeffizienz, Schulmodernisierungen oder Sanierung der Infrastruktur -
treffen auf finanziell angespannte Zeiten.
Umso wichtiger ist es, dass die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
(WIBank) mit ihrer Kommunalberatung den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in
den hessischen Kommunen sowie den Landrätinnen und Landräten dabei hilft, die
jeweils passende Förderung zu finden, sei es von Europäischer Union, dem Bund
oder dem Land Hessen. Dabei geht es nicht nur darum, bereits bekannte
Förderprogramme vorzustellen, sondern auch aktiv nach neuen Möglichkeiten zu
suchen, um die Entwicklung der Kommunen und Landkreise voranzutreiben.
Seit Mitte 2025 ergänzt Michael Gerheim das Team der WIBank-Kommunalberatung,
das in ganz Hessen unterwegs ist und die Förderbank und ihre Produkte für
Kommunen und die öffentliche Hand gezielt in die hessischen Rathäuser bringt.
Der gelernte Bankkaufmann und Bankfachwirt war von 2018 bis 2024 Erster Stadtrat
Seligenstadts. In dieser Funktion nahm er viele unterschiedliche Aufgaben wahr:
Von der Leitung als Dezernent für Ordnungs- und Umweltamt einschließlich
Feuerwehr und Ordnungspolizei, über das Amt für Stadtentwicklung mit den
Themenfeldern Sozialwohnungen, Jugendarbeit, ÖPNV sowie Flüchtlings- und
Obdachlosenunterbringung, bis hin zur Verantwortung für das Bau- und
Liegenschaftsamt. Diese vielfältigen Erfahrungen ermöglichen es Michael Gerheim,
die Herausforderungen, vor denen Kommunen stehen, gut nachvollziehen zu können.
Gleichzeitig ist er durch seine vorangegangene achtjährige berufliche Laufbahn
bei der WIBank in der Lage, eine gezielte und kompetente Beratung der Kommunen
anzubieten. "Die Sicht der Bank mit der kommunalen Sicht zu vereinen, genau das
ist in der Kommunalberatung gefordert und diese Kompetenz bringe ich dank meiner
früheren Aufgaben mit. Das gegenseitige Verständnis zwischen Förderbank und
kommunaler Verwaltung ist dabei die Basis für eine gute Zusammenarbeit und
letztlich auch für die erfolgreichen Investitionen", ist Gerheim überzeugt.
Bei den persönlichen Besuchen der Kommunalberater geht es vor allem darum, das
Wissen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über die verschiedenen
Fördermöglichkeiten der WIBank auch für deren Unternehmen und Bürger zu erhöhen,
um bei der politischen Gestaltung vor Ort öffentliche Mittel einsetzen zu
können. "Der Hessische Investitionsfonds zur Förderung von kommunalen
Investitionen z.B. für den Neubau einer KITA oder eines Feuerwehrhauses stößt
auf genauso großes Interesse, wie das Hessengeld für Immobilienerwerber oder der
neue 1 Milliarde Euro umfassende Hessenfonds und das Hessen-Mikrodarlehen für
Unternehmen und Gründungsinteressierte. Aber auch mit der Förderung von
Energieeffizienzmaßnahmen oder von sozialem Mietwohnungsbau treffen wir die
Bedürfnisse der Kommunen", so Gerheim. Er ergänzt: "Darüber hinaus können wir
mit unserem großen Netzwerk dienen und für die Kommunen wertvolle Kontakte
herstellen z.B. zur Landesenergieagentur oder HessenEnergie Gesellschaft für
rationelle Energienutzung."
WIBank-Kommunalberatung
Sie wünschen einen Termin mit einem Kommunalberater zu Förderprodukten für
Kommunen und die öffentliche Hand? Dann melden Sie sich per Mail an:
mailto:Kommunalberatungwibank@wibank.de
Eigene WIBank-Wirtschaftsförderberatung
Neben Kommunen fördert die WIBank auch hessische Unternehmerinnen und
Unternehmer sowie Gründende. Die WIBank-Kommunalberater weisen in ihren
Gesprächen auf die Fördermöglichkeiten hin und empfehlen, sich an die
Wirtschaftsförderberatung der WIBank zu wenden, die umfassend und individuell
berät: Die Wirtschaftsförderberatung der WIBank ist zu erreichen unter 0611-774
7333 oder mailto:Foerderberatunghessen@wibank.de .
Für (fast) alle in einer Kommune lebende und arbeitende Menschen bietet das
umfassende Förderspektrum der hessischen Förderbank Unterstützungsmöglichkeiten
an. Informieren Sie sich unter http://www.wibank.de
Pressekontakt:
Claudia Ungeheuer
Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Tel: +49 (0)69 9132-3716
E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/6115356
OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
