Die Kunst der Beratung - Kommunen erhalten von WIBank bedarfsgerechte Informationen zu Fördermöglichkeiten (FOTO)

Offenbach am Main (ots) - In der Kommune laufen alle Fäden zusammen. Hier wohnen

und arbeiten Menschen, gehen zur Schule oder werden gepflegt. Die Lebensqualität

der Bürgerinnen und Bürger hängt in großen Teilen auch von der örtlichen

Infrastruktur ab, die hier zur Verfügung gestellt wird. Doch die

Herausforderungen und vielfältigen Aufgaben der Kommunen - ob in den Themen

Energieeffizienz, Schulmodernisierungen oder Sanierung der Infrastruktur -

treffen auf finanziell angespannte Zeiten.



Umso wichtiger ist es, dass die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

(WIBank) mit ihrer Kommunalberatung den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in

den hessischen Kommunen sowie den Landrätinnen und Landräten dabei hilft, die

jeweils passende Förderung zu finden, sei es von Europäischer Union, dem Bund

oder dem Land Hessen. Dabei geht es nicht nur darum, bereits bekannte

Förderprogramme vorzustellen, sondern auch aktiv nach neuen Möglichkeiten zu

suchen, um die Entwicklung der Kommunen und Landkreise voranzutreiben.





Seit Mitte 2025 ergänzt Michael Gerheim das Team der WIBank-Kommunalberatung,

das in ganz Hessen unterwegs ist und die Förderbank und ihre Produkte für

Kommunen und die öffentliche Hand gezielt in die hessischen Rathäuser bringt.

Der gelernte Bankkaufmann und Bankfachwirt war von 2018 bis 2024 Erster Stadtrat

Seligenstadts. In dieser Funktion nahm er viele unterschiedliche Aufgaben wahr:

Von der Leitung als Dezernent für Ordnungs- und Umweltamt einschließlich

Feuerwehr und Ordnungspolizei, über das Amt für Stadtentwicklung mit den

Themenfeldern Sozialwohnungen, Jugendarbeit, ÖPNV sowie Flüchtlings- und

Obdachlosenunterbringung, bis hin zur Verantwortung für das Bau- und

Liegenschaftsamt. Diese vielfältigen Erfahrungen ermöglichen es Michael Gerheim,

die Herausforderungen, vor denen Kommunen stehen, gut nachvollziehen zu können.

Gleichzeitig ist er durch seine vorangegangene achtjährige berufliche Laufbahn

bei der WIBank in der Lage, eine gezielte und kompetente Beratung der Kommunen

anzubieten. "Die Sicht der Bank mit der kommunalen Sicht zu vereinen, genau das

ist in der Kommunalberatung gefordert und diese Kompetenz bringe ich dank meiner

früheren Aufgaben mit. Das gegenseitige Verständnis zwischen Förderbank und

kommunaler Verwaltung ist dabei die Basis für eine gute Zusammenarbeit und

letztlich auch für die erfolgreichen Investitionen", ist Gerheim überzeugt.



Bei den persönlichen Besuchen der Kommunalberater geht es vor allem darum, das

Wissen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über die verschiedenen

Fördermöglichkeiten der WIBank auch für deren Unternehmen und Bürger zu erhöhen,

um bei der politischen Gestaltung vor Ort öffentliche Mittel einsetzen zu

können. "Der Hessische Investitionsfonds zur Förderung von kommunalen

Investitionen z.B. für den Neubau einer KITA oder eines Feuerwehrhauses stößt

auf genauso großes Interesse, wie das Hessengeld für Immobilienerwerber oder der

neue 1 Milliarde Euro umfassende Hessenfonds und das Hessen-Mikrodarlehen für

Unternehmen und Gründungsinteressierte. Aber auch mit der Förderung von

Energieeffizienzmaßnahmen oder von sozialem Mietwohnungsbau treffen wir die

Bedürfnisse der Kommunen", so Gerheim. Er ergänzt: "Darüber hinaus können wir

mit unserem großen Netzwerk dienen und für die Kommunen wertvolle Kontakte

herstellen z.B. zur Landesenergieagentur oder HessenEnergie Gesellschaft für

rationelle Energienutzung."



WIBank-Kommunalberatung



Sie wünschen einen Termin mit einem Kommunalberater zu Förderprodukten für

Kommunen und die öffentliche Hand? Dann melden Sie sich per Mail an:

mailto:Kommunalberatungwibank@wibank.de



Eigene WIBank-Wirtschaftsförderberatung



Neben Kommunen fördert die WIBank auch hessische Unternehmerinnen und

Unternehmer sowie Gründende. Die WIBank-Kommunalberater weisen in ihren

Gesprächen auf die Fördermöglichkeiten hin und empfehlen, sich an die

Wirtschaftsförderberatung der WIBank zu wenden, die umfassend und individuell

berät: Die Wirtschaftsförderberatung der WIBank ist zu erreichen unter 0611-774

7333 oder mailto:Foerderberatunghessen@wibank.de .



Für (fast) alle in einer Kommune lebende und arbeitende Menschen bietet das

umfassende Förderspektrum der hessischen Förderbank Unterstützungsmöglichkeiten

an. Informieren Sie sich unter http://www.wibank.de



