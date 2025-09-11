    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Die Kunst der Beratung - Kommunen erhalten von WIBank bedarfsgerechte Informationen zu Fördermöglichkeiten (FOTO)

    Offenbach am Main (ots) - In der Kommune laufen alle Fäden zusammen. Hier wohnen
    und arbeiten Menschen, gehen zur Schule oder werden gepflegt. Die Lebensqualität
    der Bürgerinnen und Bürger hängt in großen Teilen auch von der örtlichen
    Infrastruktur ab, die hier zur Verfügung gestellt wird. Doch die
    Herausforderungen und vielfältigen Aufgaben der Kommunen - ob in den Themen
    Energieeffizienz, Schulmodernisierungen oder Sanierung der Infrastruktur -
    treffen auf finanziell angespannte Zeiten.

    Umso wichtiger ist es, dass die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
    (WIBank) mit ihrer Kommunalberatung den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in
    den hessischen Kommunen sowie den Landrätinnen und Landräten dabei hilft, die
    jeweils passende Förderung zu finden, sei es von Europäischer Union, dem Bund
    oder dem Land Hessen. Dabei geht es nicht nur darum, bereits bekannte
    Förderprogramme vorzustellen, sondern auch aktiv nach neuen Möglichkeiten zu
    suchen, um die Entwicklung der Kommunen und Landkreise voranzutreiben.

    Seit Mitte 2025 ergänzt Michael Gerheim das Team der WIBank-Kommunalberatung,
    das in ganz Hessen unterwegs ist und die Förderbank und ihre Produkte für
    Kommunen und die öffentliche Hand gezielt in die hessischen Rathäuser bringt.
    Der gelernte Bankkaufmann und Bankfachwirt war von 2018 bis 2024 Erster Stadtrat
    Seligenstadts. In dieser Funktion nahm er viele unterschiedliche Aufgaben wahr:
    Von der Leitung als Dezernent für Ordnungs- und Umweltamt einschließlich
    Feuerwehr und Ordnungspolizei, über das Amt für Stadtentwicklung mit den
    Themenfeldern Sozialwohnungen, Jugendarbeit, ÖPNV sowie Flüchtlings- und
    Obdachlosenunterbringung, bis hin zur Verantwortung für das Bau- und
    Liegenschaftsamt. Diese vielfältigen Erfahrungen ermöglichen es Michael Gerheim,
    die Herausforderungen, vor denen Kommunen stehen, gut nachvollziehen zu können.
    Gleichzeitig ist er durch seine vorangegangene achtjährige berufliche Laufbahn
    bei der WIBank in der Lage, eine gezielte und kompetente Beratung der Kommunen
    anzubieten. "Die Sicht der Bank mit der kommunalen Sicht zu vereinen, genau das
    ist in der Kommunalberatung gefordert und diese Kompetenz bringe ich dank meiner
    früheren Aufgaben mit. Das gegenseitige Verständnis zwischen Förderbank und
    kommunaler Verwaltung ist dabei die Basis für eine gute Zusammenarbeit und
    letztlich auch für die erfolgreichen Investitionen", ist Gerheim überzeugt.

    Bei den persönlichen Besuchen der Kommunalberater geht es vor allem darum, das
    Wissen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über die verschiedenen
    Fördermöglichkeiten der WIBank auch für deren Unternehmen und Bürger zu erhöhen,
    um bei der politischen Gestaltung vor Ort öffentliche Mittel einsetzen zu
    können. "Der Hessische Investitionsfonds zur Förderung von kommunalen
    Investitionen z.B. für den Neubau einer KITA oder eines Feuerwehrhauses stößt
    auf genauso großes Interesse, wie das Hessengeld für Immobilienerwerber oder der
    neue 1 Milliarde Euro umfassende Hessenfonds und das Hessen-Mikrodarlehen für
    Unternehmen und Gründungsinteressierte. Aber auch mit der Förderung von
    Energieeffizienzmaßnahmen oder von sozialem Mietwohnungsbau treffen wir die
    Bedürfnisse der Kommunen", so Gerheim. Er ergänzt: "Darüber hinaus können wir
    mit unserem großen Netzwerk dienen und für die Kommunen wertvolle Kontakte
    herstellen z.B. zur Landesenergieagentur oder HessenEnergie Gesellschaft für
    rationelle Energienutzung."

    WIBank-Kommunalberatung

    Sie wünschen einen Termin mit einem Kommunalberater zu Förderprodukten für
    Kommunen und die öffentliche Hand? Dann melden Sie sich per Mail an:
    mailto:Kommunalberatungwibank@wibank.de

    Eigene WIBank-Wirtschaftsförderberatung

    Neben Kommunen fördert die WIBank auch hessische Unternehmerinnen und
    Unternehmer sowie Gründende. Die WIBank-Kommunalberater weisen in ihren
    Gesprächen auf die Fördermöglichkeiten hin und empfehlen, sich an die
    Wirtschaftsförderberatung der WIBank zu wenden, die umfassend und individuell
    berät: Die Wirtschaftsförderberatung der WIBank ist zu erreichen unter 0611-774
    7333 oder mailto:Foerderberatunghessen@wibank.de .

    Für (fast) alle in einer Kommune lebende und arbeitende Menschen bietet das
    umfassende Förderspektrum der hessischen Förderbank Unterstützungsmöglichkeiten
    an. Informieren Sie sich unter http://www.wibank.de

    Pressekontakt:

    Claudia Ungeheuer
    Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit
    Tel: +49 (0)69 9132-3716
    E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/6115356
    OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen




