RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die europäischen Banken seien aufgrund verbesserter Renditeaussichten zuletzt aufgewertet worden und würden derzeit mit einem Aufschlag zum historischen Durchschnitt gehandelt, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch bestehe Potenzial für weitere Kursanstiege. Allerdings machten anhaltende geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten den Sektor angesichts der starken Entwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 31,02EUR auf Tradegate (11. September 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



