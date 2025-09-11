Nemetschek - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 11.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Nemetschek Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,50 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nemetschek Aktionäre einen Verlust von -12,03 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +0,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nemetschek auf +18,13 %.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,09 % 1 Monat -19,38 % 3 Monate -12,03 % 1 Jahr +24,83 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,43 Mrd. wert.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.