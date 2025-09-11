WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern trübten kurzfristige Unsicherheiten die mittelfristig guten Aussichten, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine zuletzt schwache Kursentwicklung spiegele dies und das derzeitige Fehlen klarer Kurstreiber aber schon wider. Schaumann hält eine Kaufempfehlung weiterhin für angebracht, auch wenn es für eindeutig positive Nachrichten wohl noch eine Weile dauern werde./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 16,20EUR auf Tradegate (11. September 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

