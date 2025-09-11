    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT
    WARBURG RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. In der aktuell günstigen Bewertung des Finanzdienstleisters sieht Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (11. September 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Simon Stippig
    Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 305
    Kursziel alt: 305
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



