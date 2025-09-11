WARBURG RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. In der aktuell günstigen Bewertung des Finanzdienstleisters sieht Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (11. September 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Simon Stippig
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 305
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
