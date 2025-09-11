JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung am brasilianischen Stromversorger Neoenergia auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er betrachte den Deal als gewinnsteigernd und strategisch sinnvoll für den spanischen Versorgerkonzern, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 15,73EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

