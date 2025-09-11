JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung an der brasilianischen Neoenergia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Markt dürfte positiv darauf reagieren, das der Versorger sein Engagement bei einem bekannten Vermögenswert schrittweise ausbaut, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit 1,88 Milliarden Euro zahlten die Spanier nur einen Aufpreis von 15 Prozent auf den letzten Aktienkurs von Neoenergia und erzielten dafür eine Wertsteigerung von über 2 Prozent, lobte er./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 07:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 15,73EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,90

Kursziel alt: 14,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

