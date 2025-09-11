    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der aufgestockten Beteiligung an Neoenergia auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Die Übernahme von weiteren gut 30 Prozent am brasilianischen Versorger sei eine wertsteigernde Transaktion für den spanischen Energieversorger, der nun 84 Prozent an Neoenergia halte, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 15,73EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.




