RBC stuft JPMorgan auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Benjamin Toms glaubt laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu globalen Banken, dass sich eine relativ gute Kursentwicklung bei US-Banken im Vergleich zum Gesamtmarkt fortsetzt. Er geht davon aus, dass diese am meisten von erwarteten geldpolitischen Lockerungen durch die Notenbank Fed profitieren werden. Außerdem sollten regulatorische Erleichterungen bei amerikanischen Banken zu höheren Kapitalrenditen führen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 257,3EUR auf Tradegate (11. September 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 305
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
