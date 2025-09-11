Gen Z sorgt selbst für das Alter vor und misstraut gesetzlicher Rente

Frankfurt am Main (ots) -- Umfrage im Auftrag der ING Deutschland und Visa zeigt: Fast ein Drittel der18- bis 30-Jährigen erwartet keine gesetzliche Rente- Knapp die Hälfte der jungen ING-Depotkundinnen und -kunden investiertregelmäßig in Wertpapiersparpläne, zwei Drittel nutzten den globalenZollstreit im April 2025 zum Kauf- Finanzielle Kluft bei der Gen Z: Junge Männer verfügen pro Monat im Schnittüber rund 500 Euro netto mehr als Frauen- Mehrheit der jungen ING-Kundinnen und -Kunden nutzt weder Bargeld nochDispositionskredit, Kredite bleiben AusnahmeFast ein Drittel (31 %) der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahrenerwartet im Alter keine gesetzliche Rente. Das zeigt eine repräsentative Umfragevon forsa im Auftrag der ING Deutschland und Visa. Diese Skepsis geht Hand inHand mit der Sorge um Altersarmut: 83 Prozent fürchten um ihre finanzielleSicherheit im Ruhestand. Entsprechend spart jeder zweite Befragte (55 %) auchfür die Altersvorsorge. Neben der Umfrage hat die ING Deutschland anonymisierteDaten von rund 1,16 Millionen jungen Kundinnen und Kunden ausgewertet. Ergebnis:Ein Drittel hat ein Wertpapierdepot. Knapp die Hälfte davon (45 %) spartregelmäßig per Wertpapiersparplan - im Schnitt etwa 350 Euro im Monat. DerGroßteil dieser Einzahlungen (88 %) fließt in börsengehandelte Indexfonds(ETFs)."Die Gen Z setzt sich schon früh mit ihrer finanziellen Zukunft auseinander undgestaltet ihren Vermögensaufbau aktiv", sagt Bincy Kochalumoottil, LeiterinDaily Banking bei der ING Deutschland. "Banken können junge Menschen auf ihremWeg zu finanzieller Sicherheit unterstützen. Sie tragen entscheidend dazu bei,dass die junge Generation auch in unsicheren Zeiten ein Fundament aufbauen undzuversichtlich in die Zukunft blicken kann."Tobias Czekalla, Deutschland-Chef von Visa, ergänzt: "Die Gen Z ist die ersteGeneration, die ihr Leben wie ihre Finanzen von Anfang an digital organisiert.Sie erwarten einfache, sichere und jederzeit verfügbare Möglichkeiten, um zusparen, zu investieren und zu bezahlen."So verliert Bargeld weiter an Bedeutung, wie die ING-Daten zeigen: Der Anteilder 18- bis 30-Jährigen, die innerhalb von drei Monaten mindestens einmal amAutomaten abheben, ist von 49 Prozent im Jahr 2024 auf 38 Prozent gesunken.Insgesamt nutzt die Gen Z Bargeld deutlich seltener als ältere Generationen.Ungleichheit im Geldeingang geht mit geringeren Sparquoten bei Frauen einherDie Umfrage offenbart darüber hinaus geschlechterspezifische Unterschiede in derGen Z. Jungen Männern steht monatlich mit im Schnitt 2.200 Euro netto deutlichmehr Geld zur Verfügung als jungen Frauen (etwa 1.770 Euro). Männer können daher