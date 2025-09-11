Gen Z sorgt selbst für das Alter vor und misstraut gesetzlicher Rente
Frankfurt am Main (ots) -
- Umfrage im Auftrag der ING Deutschland und Visa zeigt: Fast ein Drittel der
18- bis 30-Jährigen erwartet keine gesetzliche Rente
- Knapp die Hälfte der jungen ING-Depotkundinnen und -kunden investiert
regelmäßig in Wertpapiersparpläne, zwei Drittel nutzten den globalen
Zollstreit im April 2025 zum Kauf
- Finanzielle Kluft bei der Gen Z: Junge Männer verfügen pro Monat im Schnitt
über rund 500 Euro netto mehr als Frauen
- Mehrheit der jungen ING-Kundinnen und -Kunden nutzt weder Bargeld noch
Dispositionskredit, Kredite bleiben Ausnahme
Fast ein Drittel (31 %) der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren
erwartet im Alter keine gesetzliche Rente. Das zeigt eine repräsentative Umfrage
von forsa im Auftrag der ING Deutschland und Visa. Diese Skepsis geht Hand in
Hand mit der Sorge um Altersarmut: 83 Prozent fürchten um ihre finanzielle
Sicherheit im Ruhestand. Entsprechend spart jeder zweite Befragte (55 %) auch
für die Altersvorsorge. Neben der Umfrage hat die ING Deutschland anonymisierte
Daten von rund 1,16 Millionen jungen Kundinnen und Kunden ausgewertet. Ergebnis:
Ein Drittel hat ein Wertpapierdepot. Knapp die Hälfte davon (45 %) spart
regelmäßig per Wertpapiersparplan - im Schnitt etwa 350 Euro im Monat. Der
Großteil dieser Einzahlungen (88 %) fließt in börsengehandelte Indexfonds
(ETFs).
"Die Gen Z setzt sich schon früh mit ihrer finanziellen Zukunft auseinander und
gestaltet ihren Vermögensaufbau aktiv", sagt Bincy Kochalumoottil, Leiterin
Daily Banking bei der ING Deutschland. "Banken können junge Menschen auf ihrem
Weg zu finanzieller Sicherheit unterstützen. Sie tragen entscheidend dazu bei,
dass die junge Generation auch in unsicheren Zeiten ein Fundament aufbauen und
zuversichtlich in die Zukunft blicken kann."
Tobias Czekalla, Deutschland-Chef von Visa, ergänzt: "Die Gen Z ist die erste
Generation, die ihr Leben wie ihre Finanzen von Anfang an digital organisiert.
Sie erwarten einfache, sichere und jederzeit verfügbare Möglichkeiten, um zu
sparen, zu investieren und zu bezahlen."
So verliert Bargeld weiter an Bedeutung, wie die ING-Daten zeigen: Der Anteil
der 18- bis 30-Jährigen, die innerhalb von drei Monaten mindestens einmal am
Automaten abheben, ist von 49 Prozent im Jahr 2024 auf 38 Prozent gesunken.
Insgesamt nutzt die Gen Z Bargeld deutlich seltener als ältere Generationen.
Ungleichheit im Geldeingang geht mit geringeren Sparquoten bei Frauen einher
Die Umfrage offenbart darüber hinaus geschlechterspezifische Unterschiede in der
Gen Z. Jungen Männern steht monatlich mit im Schnitt 2.200 Euro netto deutlich
mehr Geld zur Verfügung als jungen Frauen (etwa 1.770 Euro). Männer können daher
