    "Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025" / Auszeichnung für Strategien, Prozesse, Dienstleistungen und Produkte - 51 Nachhaltigkeitsprojekte prämiert

    Berlin (ots) - Der Nachrichtensender ntv, DUP UNTERNEHMER und das Deutsche
    Institut für Service-Qualität prämieren heute Projekte aus allen
    Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Die feierliche
    Award-Verleihung findet am Abend im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas
    größtem branchenübergreifenden KI-Event, in Berlin statt
    (Veröffentlichungshinweise: http://www.ntv.de/tests und DUP UNTERNEHMER-Magazin,
    Ausgabe 5-2025, ab 17.10. im Zeitschriftenhandel) .

    Die nachhaltige Transformation erfasst sämtliche Bereiche der Wirtschaft. Wie
    Unternehmen diesen Anspruch überzeugend umsetzen, veranschaulichen die
    Preisträger des Awards. 296 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden nominiert. 51
    überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die Juryvorsitzende Yvonne Zwick
    (BAUM e.V.): "Nachhaltiges Wirtschaften entfaltet Strahlkraft, wenn kreative
    Konzepte in die unternehmerische Praxis übersetzt werden. Die prämierten
    Projekte verdeutlichen, wie vielfältig und wirkungsvoll sich Nachhaltigkeit
    gestalten lässt. Entscheidend bleibt, dass diese Ansätze nicht als
    Einzelmaßnahmen stehen, sondern fest im Kerngeschäft verankert werden."

    Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a.
    D.: "Durch die Auszeichnung wird gezeigt, mit welcher Zielstrebigkeit deutsche
    Unternehmen Nachhaltigkeit in ihre Strategien und ihr Handeln integrieren.
    Zugleich soll der Award Ansporn für noch mehr Firmen und Institutionen sein, den
    Weg in eine nachhaltige Zukunft aktiv und konsequent zu beschreiten."

    Der Award: Eine Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von
    KMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen.
    Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte auch ökologische Ziele wie
    Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz oder aber soziale Ziele wie
    Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgte
    anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation,
    Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität.
    Je nach Anzahl eingereichter Projekte pro Kategorie werden erste Plätze vergeben
    und ggf. noch weitere Preisträger ausgezeichnet.

    Die Jury: Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.);
    Juryvorsitz: Yvonne Zwick (Vorsitzende BAUM e.V.); Marcus Betz (Stellv. Vorstand
    Stadtsparkasse München); Prof. Dr. Andreas Braun (BSP Business & Law School,
    Universität Potsdam); Dr. Michael Brüntrup (German Institute of Development and
    Sustainability, IDOS); Prof. Elisabeth Endres (Technische Universität
    Braunschweig); Clemens Feigl (CEO & Co-Founder everwave); Ana-Cristina Grohnert
    Seite 1 von 3 




    Verfasst von news aktuell
