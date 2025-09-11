"Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025" / Auszeichnung für Strategien, Prozesse, Dienstleistungen und Produkte - 51 Nachhaltigkeitsprojekte prämiert
Berlin (ots) - Der Nachrichtensender ntv, DUP UNTERNEHMER und das Deutsche
Institut für Service-Qualität prämieren heute Projekte aus allen
Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Die feierliche
Award-Verleihung findet am Abend im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas
größtem branchenübergreifenden KI-Event, in Berlin statt
(Veröffentlichungshinweise: http://www.ntv.de/tests und DUP UNTERNEHMER-Magazin,
Ausgabe 5-2025, ab 17.10. im Zeitschriftenhandel) .
Die nachhaltige Transformation erfasst sämtliche Bereiche der Wirtschaft. Wie
Unternehmen diesen Anspruch überzeugend umsetzen, veranschaulichen die
Preisträger des Awards. 296 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden nominiert. 51
überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die Juryvorsitzende Yvonne Zwick
(BAUM e.V.): "Nachhaltiges Wirtschaften entfaltet Strahlkraft, wenn kreative
Konzepte in die unternehmerische Praxis übersetzt werden. Die prämierten
Projekte verdeutlichen, wie vielfältig und wirkungsvoll sich Nachhaltigkeit
gestalten lässt. Entscheidend bleibt, dass diese Ansätze nicht als
Einzelmaßnahmen stehen, sondern fest im Kerngeschäft verankert werden."
Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a.
D.: "Durch die Auszeichnung wird gezeigt, mit welcher Zielstrebigkeit deutsche
Unternehmen Nachhaltigkeit in ihre Strategien und ihr Handeln integrieren.
Zugleich soll der Award Ansporn für noch mehr Firmen und Institutionen sein, den
Weg in eine nachhaltige Zukunft aktiv und konsequent zu beschreiten."
Der Award: Eine Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von
KMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen.
Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte auch ökologische Ziele wie
Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz oder aber soziale Ziele wie
Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgte
anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation,
Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität.
Je nach Anzahl eingereichter Projekte pro Kategorie werden erste Plätze vergeben
und ggf. noch weitere Preisträger ausgezeichnet.
Die Jury: Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.);
Juryvorsitz: Yvonne Zwick (Vorsitzende BAUM e.V.); Marcus Betz (Stellv. Vorstand
Stadtsparkasse München); Prof. Dr. Andreas Braun (BSP Business & Law School,
Universität Potsdam); Dr. Michael Brüntrup (German Institute of Development and
Sustainability, IDOS); Prof. Elisabeth Endres (Technische Universität
Braunschweig); Clemens Feigl (CEO & Co-Founder everwave); Ana-Cristina Grohnert
