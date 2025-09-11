"Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025" / Auszeichnung für Strategien, Prozesse, Dienstleistungen und Produkte - 51 Nachhaltigkeitsprojekte prämiert

Berlin (ots) - Der Nachrichtensender ntv, DUP UNTERNEHMER und das Deutsche

Institut für Service-Qualität prämieren heute Projekte aus allen

Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Die feierliche

Award-Verleihung findet am Abend im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas

größtem branchenübergreifenden KI-Event, in Berlin statt

(Veröffentlichungshinweise: http://www.ntv.de/tests und DUP UNTERNEHMER-Magazin,

Ausgabe 5-2025, ab 17.10. im Zeitschriftenhandel) .



Die nachhaltige Transformation erfasst sämtliche Bereiche der Wirtschaft. Wie

Unternehmen diesen Anspruch überzeugend umsetzen, veranschaulichen die

Preisträger des Awards. 296 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden nominiert. 51

überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die Juryvorsitzende Yvonne Zwick

(BAUM e.V.): "Nachhaltiges Wirtschaften entfaltet Strahlkraft, wenn kreative

Konzepte in die unternehmerische Praxis übersetzt werden. Die prämierten

Projekte verdeutlichen, wie vielfältig und wirkungsvoll sich Nachhaltigkeit

gestalten lässt. Entscheidend bleibt, dass diese Ansätze nicht als

Einzelmaßnahmen stehen, sondern fest im Kerngeschäft verankert werden."







D.: "Durch die Auszeichnung wird gezeigt, mit welcher Zielstrebigkeit deutsche

Unternehmen Nachhaltigkeit in ihre Strategien und ihr Handeln integrieren.

Zugleich soll der Award Ansporn für noch mehr Firmen und Institutionen sein, den

Weg in eine nachhaltige Zukunft aktiv und konsequent zu beschreiten."



Der Award: Eine Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von

KMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen.

Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte auch ökologische Ziele wie

Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz oder aber soziale Ziele wie

Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgte

anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation,

Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität.

Je nach Anzahl eingereichter Projekte pro Kategorie werden erste Plätze vergeben

und ggf. noch weitere Preisträger ausgezeichnet.



Die Jury: Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.);

Juryvorsitz: Yvonne Zwick (Vorsitzende BAUM e.V.); Marcus Betz (Stellv. Vorstand

Stadtsparkasse München); Prof. Dr. Andreas Braun (BSP Business & Law School,

Universität Potsdam); Dr. Michael Brüntrup (German Institute of Development and

Sustainability, IDOS); Prof. Elisabeth Endres (Technische Universität

(CEO & Co-Founder everwave); Ana-Cristina Grohnert





