Verbraucher sehen Digitalisierung im Gesundheitswesen vorsichtig optimistisch

Dabei werden allgemeine Anwendungen wie ChatGPT von mehr Befragten verwendet(20%) als Angebote der Krankenhäuser und Krankenkassen, wie zum BeispielSymptom-Checker (8%). "Die Patienten übertragen ihre Gewohnheiten aus anderenLebensbereichen auf den Gesundheitsmarkt", sagt Ibo Teuber, Partner bei Deloitteund zuständig für den Gesundheitssektor. "Medizinische Leistungserbringer wieÄrzte und Krankenhäuser, aber auch die Krankenkassen sind gut beraten, dieserEntwicklung durch den gezielten Ausbau digitaler Gesundheitsangebote gerecht zuwerden. Im Moment sind die Patienten dem Gesundheitsmarkt voraus."Viele Befragte stehen dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitalenLösungen in der Medizin positiv gegenüber. 49 Prozent sehen darin eine Chance,25 Prozent sind bereit Arzt oder Ärztin zu wechseln hin zu Mediziner:innen, dieKI einsetzen. Auch die Bereitschaft zum Teilen von Gesundheitsdaten ist imVergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. 65 Prozent der Verbraucher:innenbezeichnen sie als groß oder sehr groß (2024: 47%). Und der elektronischenPatientenakte (ePA) haben bislang 10 Prozent der Befragten widersprochen. Zieldes Bundesgesundheitsministeriums ist eine Zustimmungsrate von 80 Prozent bisEnde dieses Jahres.Sinkende ErwartungenBei den Erwartungen an die KI ist jedoch eine gewisse Zurückhaltung zu erkennen.45 Prozent der Befragten - und damit fünf Prozentpunkte weniger als vor einemJahr - erhoffen sich durch künstliche Intelligenz eine bessere Therapie. 43Prozent erwarten sich mehr Zeit für Arzt-Patienten-Gespräche (2024: 47%) undeinen möglichst optimalen Therapieverlauf erhoffen sich lediglich 35 Prozentgegenüber 45 Prozent im vergangenen Jahr.Den schwersten Stand bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern haben jedoch dieTelemedizin und digitale Gesundheitsanwendungen. Mehr als vier Fünftel der