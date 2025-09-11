    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Verbraucher sehen Digitalisierung im Gesundheitswesen vorsichtig optimistisch

    München (ots) -

    - Deutlich mehr Menschen setzen KI für die eigene Gesundheit ein als vor einem
    Jahr.
    - Fast jeder Zweite sieht in der Technologie eher Chancen als Risiken für
    Patient:innen.
    - Telemedizin und digitale Gesundheitsanwendungen werden von Älteren kaum
    genutzt.

    KI ist bei den Patienten und Patientinnen angekommen, löst aber immer noch
    gemischte Reaktionen aus. So nutzen deutlich mehr Menschen derzeit künstliche
    Intelligenz für die eigene Gesundheit als noch vor einem Jahr, wie eine aktuelle
    Befragung von Deloitte zeigt. Jeder vierte Teilnehmende gibt an, bereits
    KI-Anwendungen für seine Gesundheit genutzt zu haben. Bei einer vergleichbaren
    Befragung im vergangenen Jahr waren es lediglich neun Prozent.

    Dabei werden allgemeine Anwendungen wie ChatGPT von mehr Befragten verwendet
    (20%) als Angebote der Krankenhäuser und Krankenkassen, wie zum Beispiel
    Symptom-Checker (8%). "Die Patienten übertragen ihre Gewohnheiten aus anderen
    Lebensbereichen auf den Gesundheitsmarkt", sagt Ibo Teuber, Partner bei Deloitte
    und zuständig für den Gesundheitssektor. "Medizinische Leistungserbringer wie
    Ärzte und Krankenhäuser, aber auch die Krankenkassen sind gut beraten, dieser
    Entwicklung durch den gezielten Ausbau digitaler Gesundheitsangebote gerecht zu
    werden. Im Moment sind die Patienten dem Gesundheitsmarkt voraus."

    Viele Befragte stehen dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitalen
    Lösungen in der Medizin positiv gegenüber. 49 Prozent sehen darin eine Chance,
    25 Prozent sind bereit Arzt oder Ärztin zu wechseln hin zu Mediziner:innen, die
    KI einsetzen. Auch die Bereitschaft zum Teilen von Gesundheitsdaten ist im
    Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. 65 Prozent der Verbraucher:innen
    bezeichnen sie als groß oder sehr groß (2024: 47%). Und der elektronischen
    Patientenakte (ePA) haben bislang 10 Prozent der Befragten widersprochen. Ziel
    des Bundesgesundheitsministeriums ist eine Zustimmungsrate von 80 Prozent bis
    Ende dieses Jahres.

    Sinkende Erwartungen

    Bei den Erwartungen an die KI ist jedoch eine gewisse Zurückhaltung zu erkennen.
    45 Prozent der Befragten - und damit fünf Prozentpunkte weniger als vor einem
    Jahr - erhoffen sich durch künstliche Intelligenz eine bessere Therapie. 43
    Prozent erwarten sich mehr Zeit für Arzt-Patienten-Gespräche (2024: 47%) und
    einen möglichst optimalen Therapieverlauf erhoffen sich lediglich 35 Prozent
    gegenüber 45 Prozent im vergangenen Jahr.

    Den schwersten Stand bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern haben jedoch die
    Telemedizin und digitale Gesundheitsanwendungen. Mehr als vier Fünftel der
