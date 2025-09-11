    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Schluss mit Personalmangel im Handwerk

    Wie die W&W Personaleinsatz GmbH eine Brücke zwischen Deutschland und Osteuropa schlägt (FOTO)

    Bremervörde (ots) - Flexibilität, Sicherheit, Erfolg - wo der Fachkräftemangel
    das Handwerk in Deutschland noch immer ausbremst, schaffen innovative
    Personalvermittlung und Unterstützung aus Osteuropa längst die dringend
    benötigte Abhilfe: Die W&W Personaleinsatz GmbH tritt dabei als Vermittler und
    Organisator auf. Wie sie ihren Kunden unter die Arme greift und welche konkreten
    Vorteile sich daraus ergeben, erfahren Sie hier.

    Besonders im DACH-Raum sorgt der mittlerweile chronische Mangel an zuverlässig
    verfügbaren Handwerkern häufig für Terminprobleme, Kostensteigerungen und
    Unsicherheiten bei der Projektplanung. Trotz aller Bemühungen wächst die Sorge,
    mit herkömmlichen Rekrutierungswegen schlicht nicht mehr Schritt halten zu
    können. Nicht nur der Fachkräftemangel treibt dabei den Bedarf an flexiblen
    Lösungen - auch steigende Personal- und Lohnnebenkosten, die Angst vor
    langfristigen Bindungen, rechtliche Unsicherheiten sowie eine insgesamt
    unberechenbare Marktsituation zwingen viele Betriebe zu neuen Wegen.
    "Handwerksunternehmen stehen heute vor der Wahl: entweder Aufträge absagen oder
    neue, flexiblere Modelle umsetzen", erklärt Marcel Wohlan von der W&W
    Personaleinsatz GmbH.

    "Unter dieser Prämisse bieten wir ein professionelles, transparentes und
    rechtssicheres Konzept, bei dem der Auftraggeber per Werkvertrag ein
    Handwerksunternehmen aus dem osteuropäischen Ausland beauftragen kann: Wir
    bringen also zwei Firmen zusammen, die letztlich grenzübergreifend kooperieren.
    Wer dabei auf unser Know-how setzt, kann nicht nur sofort reagieren, sondern
    auch rechtlich sicher planen und kalkulieren", ergänzt Julian Wohlan,
    Geschäftsführer der W&W Personaleinsatz GmbH. "Wir bauen nicht einfach Brücken,
    sondern sichern sie auch ab - für Auftraggeber wie für unsere osteuropäischen
    Partner. Das schafft Vertrauen, Planbarkeit und echte Wettbewerbsvorteile."
    Daher setzt die W&W Personaleinsatz GmbH auf eine enge, über Jahre gewachsene
    Partnerschaft mit bewährten Subunternehmern sowie eine lückenlose Dokumentation
    und Abwicklung, die den deutschen Rechtsrahmen vollumfänglich berücksichtigt.

    Maßgeschneiderte Lösungen gegen den Fachkräftemangel - flexibel, planbar, sicher

    So begegnet die W&W Personaleinsatz GmbH dem weiterhin akuten Fachkräftemangel
    auf deutschen Baustellen mit einem projektorientierten Ansatz: Statt den teuren,
    schwierigen und langfristig oft riskanten Weg der klassischen Festanstellung zu
    wählen, können Auftraggeber auf fest etablierte, qualifizierte Kolonnen aus
