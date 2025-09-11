Wie die W&W Personaleinsatz GmbH eine Brücke zwischen Deutschland und Osteuropa schlägt (FOTO)

Bremervörde (ots) - Flexibilität, Sicherheit, Erfolg - wo der Fachkräftemangel

das Handwerk in Deutschland noch immer ausbremst, schaffen innovative

Personalvermittlung und Unterstützung aus Osteuropa längst die dringend

benötigte Abhilfe: Die W&W Personaleinsatz GmbH tritt dabei als Vermittler und

Organisator auf. Wie sie ihren Kunden unter die Arme greift und welche konkreten

Vorteile sich daraus ergeben, erfahren Sie hier.



Besonders im DACH-Raum sorgt der mittlerweile chronische Mangel an zuverlässig

verfügbaren Handwerkern häufig für Terminprobleme, Kostensteigerungen und

Unsicherheiten bei der Projektplanung. Trotz aller Bemühungen wächst die Sorge,

mit herkömmlichen Rekrutierungswegen schlicht nicht mehr Schritt halten zu

können. Nicht nur der Fachkräftemangel treibt dabei den Bedarf an flexiblen

Lösungen - auch steigende Personal- und Lohnnebenkosten, die Angst vor

langfristigen Bindungen, rechtliche Unsicherheiten sowie eine insgesamt

unberechenbare Marktsituation zwingen viele Betriebe zu neuen Wegen.

"Handwerksunternehmen stehen heute vor der Wahl: entweder Aufträge absagen oder

neue, flexiblere Modelle umsetzen", erklärt Marcel Wohlan von der W&W

Personaleinsatz GmbH.







rechtssicheres Konzept, bei dem der Auftraggeber per Werkvertrag ein

Handwerksunternehmen aus dem osteuropäischen Ausland beauftragen kann: Wir

bringen also zwei Firmen zusammen, die letztlich grenzübergreifend kooperieren.

Wer dabei auf unser Know-how setzt, kann nicht nur sofort reagieren, sondern

auch rechtlich sicher planen und kalkulieren", ergänzt Julian Wohlan,

Geschäftsführer der W&W Personaleinsatz GmbH. "Wir bauen nicht einfach Brücken,

sondern sichern sie auch ab - für Auftraggeber wie für unsere osteuropäischen

Partner. Das schafft Vertrauen, Planbarkeit und echte Wettbewerbsvorteile."

Daher setzt die W&W Personaleinsatz GmbH auf eine enge, über Jahre gewachsene

Partnerschaft mit bewährten Subunternehmern sowie eine lückenlose Dokumentation

und Abwicklung, die den deutschen Rechtsrahmen vollumfänglich berücksichtigt.



Maßgeschneiderte Lösungen gegen den Fachkräftemangel - flexibel, planbar, sicher



So begegnet die W&W Personaleinsatz GmbH dem weiterhin akuten Fachkräftemangel

auf deutschen Baustellen mit einem projektorientierten Ansatz: Statt den teuren,

schwierigen und langfristig oft riskanten Weg der klassischen Festanstellung zu

wählen, können Auftraggeber auf fest etablierte, qualifizierte Kolonnen aus





