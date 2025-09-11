Schluss mit Personalmangel im Handwerk
Wie die W&W Personaleinsatz GmbH eine Brücke zwischen Deutschland und Osteuropa schlägt (FOTO)
Bremervörde (ots) - Flexibilität, Sicherheit, Erfolg - wo der Fachkräftemangel
das Handwerk in Deutschland noch immer ausbremst, schaffen innovative
Personalvermittlung und Unterstützung aus Osteuropa längst die dringend
benötigte Abhilfe: Die W&W Personaleinsatz GmbH tritt dabei als Vermittler und
Organisator auf. Wie sie ihren Kunden unter die Arme greift und welche konkreten
Vorteile sich daraus ergeben, erfahren Sie hier.
Besonders im DACH-Raum sorgt der mittlerweile chronische Mangel an zuverlässig
verfügbaren Handwerkern häufig für Terminprobleme, Kostensteigerungen und
Unsicherheiten bei der Projektplanung. Trotz aller Bemühungen wächst die Sorge,
mit herkömmlichen Rekrutierungswegen schlicht nicht mehr Schritt halten zu
können. Nicht nur der Fachkräftemangel treibt dabei den Bedarf an flexiblen
Lösungen - auch steigende Personal- und Lohnnebenkosten, die Angst vor
langfristigen Bindungen, rechtliche Unsicherheiten sowie eine insgesamt
unberechenbare Marktsituation zwingen viele Betriebe zu neuen Wegen.
"Handwerksunternehmen stehen heute vor der Wahl: entweder Aufträge absagen oder
neue, flexiblere Modelle umsetzen", erklärt Marcel Wohlan von der W&W
Personaleinsatz GmbH.
"Unter dieser Prämisse bieten wir ein professionelles, transparentes und
rechtssicheres Konzept, bei dem der Auftraggeber per Werkvertrag ein
Handwerksunternehmen aus dem osteuropäischen Ausland beauftragen kann: Wir
bringen also zwei Firmen zusammen, die letztlich grenzübergreifend kooperieren.
Wer dabei auf unser Know-how setzt, kann nicht nur sofort reagieren, sondern
auch rechtlich sicher planen und kalkulieren", ergänzt Julian Wohlan,
Geschäftsführer der W&W Personaleinsatz GmbH. "Wir bauen nicht einfach Brücken,
sondern sichern sie auch ab - für Auftraggeber wie für unsere osteuropäischen
Partner. Das schafft Vertrauen, Planbarkeit und echte Wettbewerbsvorteile."
Daher setzt die W&W Personaleinsatz GmbH auf eine enge, über Jahre gewachsene
Partnerschaft mit bewährten Subunternehmern sowie eine lückenlose Dokumentation
und Abwicklung, die den deutschen Rechtsrahmen vollumfänglich berücksichtigt.
Maßgeschneiderte Lösungen gegen den Fachkräftemangel - flexibel, planbar, sicher
So begegnet die W&W Personaleinsatz GmbH dem weiterhin akuten Fachkräftemangel
auf deutschen Baustellen mit einem projektorientierten Ansatz: Statt den teuren,
schwierigen und langfristig oft riskanten Weg der klassischen Festanstellung zu
wählen, können Auftraggeber auf fest etablierte, qualifizierte Kolonnen aus
