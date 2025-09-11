Cherry SE: Notice of Loss Under German Stock Corporation Act
Cherry SE's equity has plunged, driven by inventory cuts, yet the restructuring continues undeterred.
Foto: Cherry SE
- Cherry SE's Management Board announced a significant decline in the company's balance sheet equity, falling below half of the registered share capital.
- This decline is mainly due to reduced sell-in sales linked to inventory reduction measures implemented by the company and its distribution partners.
- The inventory reduction measures were previously communicated to shareholders during the Annual General Meeting on July 22, 2025.
- The reduction in equity does not affect the ongoing restructuring plan, which is being implemented consistently.
- The annual report for the first half of 2025 is scheduled for publication on September 26, 2025.
- An extraordinary general meeting will be convened to inform shareholders about the equity reduction as required by the German Stock Corporation Act.
The next important date, Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference, at Cherry is on 22.09.2025.
