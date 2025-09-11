    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media
    BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim TV-Konzern ProSiebenSat.1 drehen sich die Fragen um derzeitige Werbetrends, Synergien aus der Fusion mit MediaForEurope, den diesjährigen Ausblick und die Strategie mit der Daten-Plattform Parship sowie dem Streamingdienst Joyn./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 6,975EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.




