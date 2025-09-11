BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Informationsdienstleister Wolters Kluwer verwiesen die Experten unter anderem auf die Frage, was zu erwarten ist, sobald Stacey Caywood den Chefsessel übernimmt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 106,1EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
