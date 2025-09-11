    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRELX AktievorwärtsNachrichten zu RELX
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4345 Pence belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Informationsdienstleister Relx verwiesen sie dabei auf die Auswirkungen der unsicheren Finanzierungslage bei US-Universitäten./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 39,08EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Annick Maas
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43,45
    Kursziel alt: 43,45
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4345 Pence belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen …