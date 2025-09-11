BERNSTEIN RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern JCDecaux hinterfragen sie unter anderem die aktuellen, regionalen Werbetrends und Vertragsverhandlungen in China./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,22EUR auf Tradegate (10. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



