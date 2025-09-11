JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau erneuerbarer Energien passe zu möglichen Schlussfolgerungen des bevorstehenden Energiewende-Monitoring-Berichts, der zu Jahresanfang vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben worden und noch nicht veröffentlicht worden sei, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe sich schon früher mit den Auswirkungen für den Windturbinenhersteller Nordex beschäftigt. Eine Reduzierung des deutschen Onshore-Windkraftziels für 2030 könnte die Stimmung dämpfen. Doch die Aktie sei weiter günstig bewertet, und die Risiken erschienen angesichts der schon konservativen Konsensschätzungen begrenzt./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 04:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 04:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



