DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Bei Investorenveranstaltungen im Rahmen der Automobilmesse IAA habe VW betont, mit der seit 2023 umgesetzten Strategie auf einem guten Weg zu sein, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Anders als andere Volumenhersteller hätten die Wolfsburger zudem von einer weiterhin robusten Auftragslage gesprochen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
