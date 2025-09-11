Alphabets Google Cloud meldet Rekordauftragsbestand von 106 Milliarden US-Dollar

Der Manager sprach auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference von einer "beispiellosen Dynamik" im Neukundengeschäft. So habe Google Cloud in der ersten Jahreshälfte einen quartalsweisen Anstieg von 28 Prozent bei Neukunden verzeichnet. "Neun der zehn führenden KI-Labore und nahezu alle KI-Einhörner sind mittlerweile unsere Kunden", sagte Kurian.

Google Cloud, die Cloud-Sparte von Alphabet , meldet einen massiven Anstieg ihres Auftragsbestands ("Remaining Performance Obligation", RPO). Dieser liegt laut CEO Thomas Kurian mittlerweile bei 106 Milliarden US-Dollar – und wächst schneller als der Umsatz. Mehr als die Hälfte dieses Betrags soll innerhalb der nächsten zwei Jahre in Umsätze umgewandelt werden.

Differenzierung durch KI-Infrastruktur und Generative-Modelle

Kurian betonte, dass Google Cloud seinen Vorsprung vor allem der jahrelangen Arbeit an künstlicher Intelligenz verdanke. Das Unternehmen biete differenzierte Lösungen in puncto Leistung, Kosten, Zuverlässigkeit und Effizienz.

Die Cloud-Sparte setze auf hochperformante KI-Infrastruktur, die sowohl für Training als auch für Inferenz optimiert ist. Inferenz ist der Prozess, mit dem ein trainiertes KI-Modell neue Daten analysiert und Vorhersagen trifft.

Besonders hervorgehoben wurden die Generative-AI-Modelle von Google Cloud. Laut Kurian hat das neue Modell Gemini 2.5 die Marke von einer Billion Tokens 20-mal schneller erreicht als das Vorgängermodell Gemini 1.5. Die Entwickler-Community nehme Gemini in großem Stil an.

Zu den Nutzern der Google-Diffusionsmodelle, die Bilder, Videos, Audio und Sprache generieren können, zählen etwa Canva und ServiceNow.

Cloud-Adoption: Potenzial trotz Regulierung

Kurian sieht die Cloud-Adoption insgesamt erst am Anfang. Einige Sektoren, insbesondere Regierungsbehörden in Europa, bewegten sich wegen Compliance- und Souveränitätsanforderungen langsamer. Google reagiert darauf mit Investitionen in regionale Datenzentren und Souveränitätslösungen, um näher an den Kunden zu sein.

Zudem investiert das Unternehmen stark in seine Lieferketten und Kapazitäten. Durch frühe Wasserkühlungssysteme habe Google Cloud bereits Leistungsreserven geschaffen, um Energieengpässen vorzubeugen.

