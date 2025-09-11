    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    CANCOM SE Aktie fällt auf 23,750€ - 11.09.2025

    Am 11.09.2025 ist die CANCOM SE Aktie, bisher, um -3,06 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CANCOM SE Aktie.

    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

    CANCOM SE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Mit einer Performance von -3,06 % musste die CANCOM SE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CANCOM SE mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,44 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um +8,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CANCOM SE auf +4,56 %.

    CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,39 %
    1 Monat +2,29 %
    3 Monate -18,44 %
    1 Jahr -9,54 %

    Informationen zur CANCOM SE Aktie

    Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 748,49 Mio. wert.

    Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Cancom SE: Aktienrückkauf begeistert Anleger – Kurs steigt um 9%


    Die Cancom SE, ein führender IT-Dienstleister mit Sitz in München, hat einen Aktienrückkauf beschlossen, der bis zu zehn Prozent des Grundkapitals umfasst. Der Rückkauf, der bis zu 3,2 Millionen Aktien betrifft, soll im Zeitraum vom 22. September …

    CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CANCOM SE

    -3,06 %
    +8,39 %
    +2,29 %
    -18,44 %
    -9,54 %
    -16,89 %
    -46,23 %
    +52,01 %
    +659,27 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
