EZB-Leitzins unverändert: Bleibt so die Stabilität in der Euro-Zone erhalten?

Die Entscheidung ist an den Märkten bereits eingepreist.

Die europäische Notenbank hat nach acht Zinssenkungen auf dem Septembertreffen zum zweiten Mal in Folge eine Pause einlegt. Somit bleibt der Einlagezins bei 2 Prozent.

Die EZB halbierte ihren Leitzins im Zeitraum bis Juni auf 2 Prozent, beließ ihn seitdem jedoch unverändert. Sie argumentierte, die Wirtschaft der 20 Länder der Eurozone befinde sich in einer "guten Lage" , auch wenn eine weitere Lockerung nicht ausgeschlossen werden könne. Die Daten des Sommers haben diese Entscheidung bestätigt.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Lagarde weitere Zinssenkungen ausschließt, da die Inflation im nächsten Jahr voraussichtlich vorübergehend unter das Ziel der EZB von 2 Prozent fallen wird. Das nährt die Spekulationen des Marktes, dass zum Jahreswechsel eine letzte Versicherungs-Senkung erfolgen könnte.

Die Entscheidung signalisiert, dass die EZB den Großteil der geldpolitischen Anpassungen bereits vollzogen hat und die Zinsen voraussichtlich über einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau bleiben werden.

Investoren sehen eine 50- bis 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine letzte Zinssenkung bis zum kommenden Frühjahr, während sie gleichzeitig erwarten, dass die US-Notenbank Federal Reserve bis Ende nächsten Jahres sechs Lockerungsschritte vollzieht.

Christine Lagard erklärte am Donnerstag auf der Prssekonferenz: "Wir sind entschlossen, die Inflation mittelfristig bei unserem Zwei-Prozent-Ziel zu stabilisieren. Unsere Zinsentscheidungen basieren insbesondere auf unserer Einschätzung der Inflationsaussichten und der damit verbundenen Risiken, vor dem Hintergrund der kommenden Wirtschafts- und Finanzdaten sowie der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission. Wir legen uns nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Es ist geplant, dass Christine Lagarde um 14 Uhr 45 vor die Presse tritt. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,23 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer