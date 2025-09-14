    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseBay AktievorwärtsNachrichten zu eBay

    Rekordniveau im 1. Halbjahr

    Mega-Aktienrückkäufe: Diese Top-Aktien profitierten am meisten

    Diese Unternehmen haben es auf die Liste der Buyback-Champions von Goldman Sachs geschafft.

    • DaVita führt Buyback-Champions mit 13% weniger Aktien.
    • Apple reduziert Aktienzahl, steigert Gewinn pro Aktie.
    • American Express senkt Aktien konstant, stärkt Investorenvertrauen.
    An erster Stelle steht Dialysedienstleister DaVita Inc. Die Aktie hat im letzten Jahrzent einen jährlichen Rückgang von 9 Prozent pro Jahr erlebt. DaVita hat regelmäßig Aktien zurückgekauft, was zu einem Rückgang der ausstehenden Aktien geführt hat. Auch das Wachstum im Bereich der Dialysedienste trug dazu bei, dass die Aktie attraktiver wurde. Das Unternehmen hat noch 75.943 Millionen ausstehende Aktien, 13,03 Prozent weniger als im Vorjahr.

    Als nächstes folgt Apple. Dessen Rückkäufe haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen seine Aktienzahl extrem reduziert hat, was zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie führte. Apple ist ein Rückkauf-Aristokrat, der seit Jahren regelmäßig Aktien zurückkauft, um überschüssige Mittel effizient zu nutzen. Die US-Tech-Firma hat noch 14.948 Millionen ausstehende Aktien und damit 2,61 Prozent weniger als im Vorjahr.

    American Express steht an dritter Stelle und hat seine Aktienzahl in den letzten Jahren durch aggressive Rückkäufe konstant gesenkt. Die kontinuierlichen Rückkäufe und die starke Marktstellung von Amex im Finanzsektor haben das Unternehmen zu einer bevorzugten Wahl für Investoren gemacht. Der Finanzdienstleister hat noch 698 Millionen ausstehende Aktien, 2,51 Prozent weniger als im Vorjahr.

    Durch Aktienrückkäufe konnte die Bank of America seine Kapitalstruktur optimieren und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verbessern. Die solide Bilanz und die Rückkäufe haben dazu beigetragen, das Vertrauen der Anleger zu stärken, vor allem in einem volatilen Finanzmarktumfeld. 7.532 Millionen Aktien sind noch ausstehend, 3,47 Prozent weniger als im Vorjahr.

    Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    An fünfter Stelle liegt Visa. Die starke Marktstellung und das kontinuierliche Wachstum im digitalen Zahlungsverkehr haben Visa zu einem stabilen Rückkauf-Aristokraten gemacht. Zu Visa gibt es noch 1.931 Millionen ausstehende Aktien, 6,10 Prozent weniger als im Vorjahr.

    Auch eBay ist gelistet. Durch die regelmäßige Reduzierung der ausstehenden Aktien und das starke Wachstum im E-Commerce-Bereich konnte eBay das Vertrauen der Anleger gewinnen. Es existieren noch 470 Millionen Aktien, 7,30 Prozent weniger als zum Vorjahr. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
