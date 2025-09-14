Mega-Aktienrückkäufe: Diese Top-Aktien profitierten am meisten

An erster Stelle steht Dialysedienstleister DaVita Inc. Die Aktie hat im letzten Jahrzent einen jährlichen Rückgang von 9 Prozent pro Jahr erlebt. DaVita hat regelmäßig Aktien zurückgekauft, was zu einem Rückgang der ausstehenden Aktien geführt hat. Auch das Wachstum im Bereich der Dialysedienste trug dazu bei, dass die Aktie attraktiver wurde. Das Unternehmen hat noch 75.943 Millionen ausstehende Aktien, 13,03 Prozent weniger als im Vorjahr.



Als nächstes folgt Apple. Dessen Rückkäufe haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen seine Aktienzahl extrem reduziert hat, was zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie führte. Apple ist ein Rückkauf-Aristokrat, der seit Jahren regelmäßig Aktien zurückkauft, um überschüssige Mittel effizient zu nutzen. Die US-Tech-Firma hat noch 14.948 Millionen ausstehende Aktien und damit 2,61 Prozent weniger als im Vorjahr.

American Express steht an dritter Stelle und hat seine Aktienzahl in den letzten Jahren durch aggressive Rückkäufe konstant gesenkt. Die kontinuierlichen Rückkäufe und die starke Marktstellung von Amex im Finanzsektor haben das Unternehmen zu einer bevorzugten Wahl für Investoren gemacht. Der Finanzdienstleister hat noch 698 Millionen ausstehende Aktien, 2,51 Prozent weniger als im Vorjahr.