Vom Sorgenkind zum Hoffnungsträger: Erlebt Uran jetzt ein Comeback?

Nach dem Atomunfall in Fukushima im Jahr 2011 stürzte Uran vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind der Energiewirtschaft ab. Der Preis brach von rund 70 US-Dollar je Pfund auf nur 17 US-Dollar im Jahr 2016 ein, Investoren kehrten dem Markt den Rücken. Erst ab 2020 setzte eine Trendwende ein: Anfang 2024 überschritt Uran erstmals seit 16 Jahren wieder die Marke von 100 US-Dollar je Pfund. Doch die Rallye währte nur kurz. Binnen eines Jahres sackte der Preis auf unter 70 US-Dollar ab. Inzwischen hat sich der Markt etwas stabilisiert: Anfang September 2025 lag das Metall wieder bei etwa 76 US-Dollar.

Die Renaissance der Kernenergie erhält Rückenwind durch den steigenden Strombedarf von Rechenzentren. Ab 2030 sollen sogenannte Small Modular Reactors (SMR) in Betrieb gehen und Unternehmen wie Google, Amazon oder Microsoft versorgen. Die World Nuclear Association (WNA) rechnet damit, dass die weltweite Uran-Nachfrage bis 2030 auf 86.000 Tonnen steigt und bis 2040 auf 150.000 Tonnen anwächst. Gleichzeitig soll sich die Förderung aus bestehenden Minen in diesem Zeitraum halbieren. "Die Bedarfssignale sind klar erkennbar", sagte Mahesh Goenka von der Beratungsfirma Old Economy gegenüber CNBC.

Engpässe und Chancen im globalen Uranhandel

Die Versorgungslage bleibt angespannt. Kasachstan liefert 40 Prozent des globalen Urans, Russland kontrolliert etwa 40 Prozent der weltweiten Anreicherungskapazitäten. "Wir sehen eine Dynamik in der Branche, wie seit Jahrzehnten nicht", erklärte Boris Schucht, Vorstandschef des Anreicherungskonzerns Urenco, beim WNA-Symposium. Sein Unternehmen investiert derzeit Milliarden in zusätzliche Kapazitäten in den USA, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien.

Auch in den Vereinigten Staaten formieren sich neue Projekte. Die Uranium Energy Corporation (UEC) kündigte eine eigene Raffinerie- und Konversionsanlage an. Eagle Energy Metals will als erstes US-Unternehmen Uranvorkommen speziell für SMR-Technologien erschließen und plant einen Börsengang. Der französische Orano-Konzern bereitet sich ebenfalls auf den erwarteten Nachfrageboom vor.

Da klassische Terminmärkte bislang kaum Liquidität boten, entstehen neue Plattformen. So nutzt uranium.io Blockchain-Technologie, um Uran zu tokenisieren und den Handel auch für Hedgefonds oder Family Offices zugänglich zu machen. "Es gab schon im vergangenen Jahr ein Defizit zwischen Nachfrage und Angebot. Genau das macht den Markt für Investoren interessant", sagte Ben Elvidge von uranium.io.

Kazatomprom setzt auf Expansion

Kazatomprom hat letzte Woche Pläne vorgestellt, seine Explorationsaktivitäten in Kasachstan zu verdreifachen und internationale Expansionsmöglichkeiten zu prüfen. Dies folgt auf kürzlich abgeschlossene Abkommen mit Jordanien und der Mongolei. "Wir versuchen, unsere Aktivitäten geografisch global zu diversifizieren", erklärte Vorstandschef Meirzhan Yussupov in London. Das Unternehmen liefert rund ein Fünftel der weltweiten Primärproduktion, steigerte die Förderung im ersten Halbjahr 2025 um 13 Prozent und bestätigte die Jahresprognose, will aber die Produktionsausweitung 2026 zurückfahren.

Goldman Sachs setzt auf Uranium Energy

Besonderes Aufsehen erregte zuletzt ein Analystenbericht von Goldman Sachs. Die Investmentbank stufte die Aktie der Uranium Energy Corporation mit "Buy" ein und setzte ein Kursziel von 13 US-Dollar. Begründet wurde dies mit der starken Positionierung als US-Produzent, einer schuldenfreier Bilanz und den erheblichen Produktionsreserven. Institutionelle Investoren reagieren bereits: Während Price T. Rowe Associates ihre Beteiligungen aufstockten, reduzierten Häuser wie JPMorgan Chase ihre Engagements.

Uranium Energy kündigte außerdem am 2. September die Gründung der Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp an. Geplant ist eine Anlage zur Produktion von 10.000 Tonnen Uranhexafluorid pro Jahr, das entspricht mehr als die Hälfte des US-Bedarfs. CEO Amir Adnani spricht von einer "strategischen Notwendigkeit": UEC könnte sich als einziges vertikal integriertes Uranunternehmen der USA positionieren. Bislang existiert lediglich eine Konversionsanlage im Land, Honeywells Metropolis Works in Illinois.

Cameco bleibt Platzhirsch

Auch Cameco, der größte börsennotierte Uranproduzent, profitiert von der positiven Stimmung. Das Unternehmen besitzt Minen in Kanada, den USA und Kasachstan und deckt rund 15 bis 18 Prozent der weltweiten Förderkapazität ab. Analysten von CLSA bewerteten Cameco zuletzt mit "Outperform" und einem Kursziel von 102 US-Dollar. Die jüngsten Quartalszahlen fielen deutlich besser aus als erwartet: Ein Gewinn je Aktie von 0,71 US-Dollar übertraf die Prognose von 0,35 US-Dollar bei einem Umsatz von 877 Millionen US-Dollar.

Energy Fuels punktet mit Seltenen Erden

Für Aufmerksamkeit sorgte Energy Fuels zuletzt mit Nachrichten jenseits des Uran-Geschäfts. Das Unternehmen meldete, dass seine in Utah produzierten Seltenen Erden erfolgreich zu Permanentmagneten verarbeitet wurden, die bereits von einem großen südkoreanischen Hersteller getestet wurden. Damit könnte in Kürze eine unabhängige "Mine-to-Magnet"-Lieferkette in den USA entstehen. Zudem plant Energy Fuels ab 2026 den Aufbau einer Produktion für schwere Seltene Erden wie Dysprosium.

Das Kerngeschäft Uran bleibt jedoch zentral: Ab Oktober will das Unternehmen monatlich rund 250.000 Pfund Triuranoktoxid, eine wichtige Uranverbindung, aus der Pinyon-Plain-Mine liefern und so die Expansion in Seltene Erden und andere Sparten finanzieren.

Ausblick am Uranmarkt

Die Branche steht vor einem Umbruch. Einerseits treibt die weltweite Energiewende und der Hunger nach Rechenleistung die Nachfrage nach Uran, andererseits erschweren geopolitische Abhängigkeiten und lange Genehmigungsprozesse den Ausbau des Angebots. "Ich bin fest davon überzeugt, dass der Markt für [kleine modulare Reaktoren] und [fortschrittliche modulare Reaktoren] eine wichtige Rolle spielen wird, aber das wird Zeit brauchen", sagte Urenco-Chef Schucht gegenüber CNBC. Anleger setzen derweil schon jetzt auf eine neue Ära des Uranmarkts.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion