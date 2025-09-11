Tesla-Megablock revolutioniert Energiespeichermarkt – Game-Changer für Aktie?

Teslas Antwort auf die Notwendigkeit, erneuerbare Energien wie Wind- und Solarstrom effizienter zu speichern, sind die Megapacks. Sie ermöglichen eine zuverlässigere Energieversorgung, indem sie überschüssige Energie speichern, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Der "Megapack 3" nutzt verbesserte Batteriezellen und Elektronik. Der "Megablock" ist ein vollständig integriertes System, das alle notwendigen Komponenten wie Batterien, Schaltanlagen und Transformatoren in einem Paket vereint. Dies verspricht eine um 23 Prozent schnellere Installation und eine Senkung der Baukosten um 40 Prozent.

Mit dem "Megapack 3" und dem "Megablock" hat Tesla kürzlich eine bahnbrechende Erweiterung seines Energiespeicherportfolios vorgestellt. Diese neuen Produkte setzen auf innovative Batterietechnologie und könnten die gesamte Branche der Energiespeicher auf ein neues Level heben. Zunächst hatte das US-Wirtschaftsmagazin Barron's darüber berichtet.

Die Energiesparte des Unternehmens hat in den letzten 12 Monaten einen Umsatz von rund 11 Milliarden US-Dollar erzielt – ein Plus von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Zeitraum wurden 37,9 Gigawattstunden Speicherkapazität installiert, was einer Steigerung von 83 Prozent entspricht. Damit könnte Tesla mehr als 4.000 amerikanische Haushalte ein Jahr lang mit Energie versorgen.

Trotz des Erfolgs im Bereich der Energiespeicherung hat Teslas Autogeschäft aktuell mit Herausforderungen zu kämpfen. So wurden im ersten Halbjahr 2025 721.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch die Verkaufszahlen für das dritte Quartal 2025 liegen unter den Erwartungen der Wall Street. Das veranlasste Colin Langan von Wells Fargo, die Aktie mit "Verkaufen" zu bewerten. Tesla könnte in diesem Quartal nur rund 430.000 Autos verkaufen, was einem Rückgang von 7 Prozent entspricht.

Die positive Entwicklung in der Energiesparte konnte die Schwäche im Automobilgeschäft jedoch weitgehend kompensieren. Analysten wie Jed Dorsheimer von William Blair zeigen sich dennoch zuversichtlich und betonen, dass die Fortschritte bei der Energietechnologie das Unternehmen langfristig stark positionieren werden. Das Non-Automotive-Geschäft von Tesla, einschließlich der neuen Megablock-Technologie, könnte sich als entscheidender Wachstumsmotor erweisen.

Obwohl die Tesla-Aktie im laufenden Jahr um rund 14 Prozent zurückgegangen ist, ist sie innerhalb von sechs Monaten um fast 43 Prozent gestiegen.

Laut S&P Global Market Intelligence rät derzeit noch immer eine sehr knappe Mehrheit der Analysten zum Kauf der Tesla-Aktie: 19 Analysten raten zum Kauf, 18 zum Halten, 9 zum Verkauf und 6 haben eine neutrale Einstellung. Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch bei 310,53 US-Dollar, was unter dem Mittwochsschlusskurs an der Nasdaq von 347,79 US-Dollar ist.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 301EUR auf Tradegate (11. September 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!