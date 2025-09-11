Dalet stellt auf der IBC2025 agentenbasierte AI-Medien-Workflows vor

New York, NY/ ACCESS Newswire / 11. September 2025 / Dalet kündigte heute einen transformativen Sprung nach vorne für den Medienbetrieb an: agentenbasierte künstliche Intelligenz (KI), die das Dalet-Ökosystem in einer natürlichen Sprach- und Konversationsumgebung zusammenführt. Dalia ist weit mehr als ein KI-Chatbot, sondern vielmehr eine intelligente Ebene, die in Dalet Flex, Dalet Pyramid, Dalet InStream, Dalet Brio, und Dalet Amberfin eingebettet ist und dank einer Reihe von medienbewussten Agenten, die als Assistenten fungieren, komplexe Arbeitsabläufe in den Bereichen Erfassung, Produktion, Rechteverwaltung, Vertrieb und Archivierung erleichtert. Durch die Kombination der benutzerfreundlichen Eigenschaften von SaaS-Punktlösungen mit Dalets unternehmerischer Stärke sowie seiner Expertise in Architekturen und Workflows hat das Unternehmen einen wegweisenden Schritt nach vorne gemacht und bietet seinen Kunden nun die branchenweit leistungsfähigste und benutzerfreundlichste Supply-Chain-Lösung für Nachrichten, Sport und Medien.

„Nach einem Jahr der Entwicklung und Umsetzung unserer Produktstrategie freuen wir uns sehr, diese Vision nun zu realisieren“, sagte Stephen Garland, Chief Product and Technology Officer von Dalet. „Vom ersten Tag an haben wir uns selbst und die Branche vor die Herausforderung gestellt, das nahtlose, benutzerorientierte Erlebnis zu bieten, das moderne Verbraucher erwarten. Was wir hier vorstellen, ist mehr als nur ein weiteres Tool oder ein weiterer KI-Chatbot. Es ist eine Intelligenz, die über einen Agenten hinausgeht –ein transformativer Sprung, der das gesamte Dalet-Ökosystem unter einer einzigen Schnittstelle vereint. Mit dieser Neuerung können Medienschaffende ihre Arbeitsweise völlig neu denken und die volle Leistungsfähigkeit unserer Plattform im Rahmen einer Konversation mit einem vertrauenswürdigen Assistenten ausschöpfen.“