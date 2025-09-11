Airtel macht den ersten Spatenstich für sein ostafrikanisches Rechenzentrum in Tatu City

TATU CITY, Kenia, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Sonderwirtschaftszone Tatu City, in der sich das nachhaltige 44-MW-Rechenzentrum von Nxtra by Airtel befindet, hat sich als Zentrum für Rechenzentren in Ostafrika etabliert. Nxtra wird durch die Bereitstellung von 95 % erneuerbarer Energie durch Tatu City unterstützt, was den Standort für Investoren und Kunden von Rechenzentren zu einem der grünsten der Welt macht.

Das Nxtra Data Center wird phasenweise eine IT-Stromversorgungskapazität von 44 MW bereitstellen und Server der neuen Generation sowie GPU-fähige Racks mit hoher Dichte, einer Betriebszeit von 99,999 %, mehreren redundanten Glasfaserstrecken und modernen Sicherheitssystemen beherbergen.

Tatu City hat Hunderte von Millionen Dollar in eine erstklassige Infrastruktur investiert, um zum Drehkreuz für Rechenzentren in Ostafrika zu werden. Zu den Versorgungseinrichtungen der Stadt gehören ein 135-MVA-Umspannwerk und ein Verteilernetz mit einer Betriebszeit von 99,7 %, die landesweit einzige Wasserversorgung rund um die Uhr für die Industrie, ein umfassendes Regenwassermanagement, 70 km Straßen nach internationalem Standard und mehr als 120 km sichere unterirdische Glasfaserkabel.

Stephen Jennings, Gründer und Geschäftsführer von Rendeavour, dem Eigentümer und Entwickler von Tatu City, meinte: „Seit über zehn Jahren investieren wir in Tatu City in erstklassige Infrastruktur und nachhaltige Energie, um es zum natürlichen Standort für Rechenzentren in Ostafrika zu machen. Die Entscheidung von Airtel, Nxtra hier anzusiedeln, ist eine starke Bestätigung dieser Vision. Nxtra gehört zu den über 100 globalen und lokalen Unternehmen, die sich bereits in Tatu City niedergelassen haben, und wir sind zuversichtlich, dass viele weitere Rechenzentren folgen werden. Gemeinsam bauen wir das sichere, skalierbare und nachhaltige digitale Backbone auf, das Afrika für seinen wirtschaftlichen Wandel braucht."

Yashnath Issur, Geschäftsführer, Data Centre, Airtel Africa, sagte: „Mit dem Bau des größten Rechenzentrums in Ostafrika legen wir den Grundstein für ein florierendes digitales Ökosystem, das Unternehmen stärkt, Regierungen unterstützt und Gemeinschaften in der gesamten Region neue Möglichkeiten eröffnet. Nxtra by Airtel wird nach den höchsten globalen Standards gebaut, um Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Energieeffizienz zu gewährleisten. Neben der Kapazität liegt unser Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Ausfallsicherheit, damit die Kunden die Technologien der nächsten Generation in einer sicheren Umgebung voll nutzen können."