Nordex Aktie leidet unter Verkäufen - 11.09.2025

Mit einer Performance von -4,41 % musste die Nordex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nordex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +3,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +88,00 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +3,45 % 1 Monat -7,55 % 3 Monate +23,41 % 1 Jahr +53,90 %

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,83 Mrd.EUR wert.

Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau erneuerbarer Energien passe zu möglichen Schlussfolgerungen des bevorstehenden …

Nordex Aktie jetzt kaufen?

