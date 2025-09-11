    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Nordex Aktie leidet unter Verkäufen - 11.09.2025

    Am 11.09.2025 ist die Nordex Aktie, bisher, um -4,41 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

    Nordex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Mit einer Performance von -4,41 % musste die Nordex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nordex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,41 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +3,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +88,00 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

    Nordex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,45 %
    1 Monat -7,55 %
    3 Monate +23,41 %
    1 Jahr +53,90 %

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,83 Mrd.EUR wert.

    JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau erneuerbarer Energien passe zu möglichen Schlussfolgerungen des bevorstehenden …

    Börsenstart Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Nordex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -4,50 %
    +2,51 %
    -7,82 %
    +22,66 %
    +53,55 %
    +108,14 %
    +114,00 %
    -5,12 %
    +126,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
