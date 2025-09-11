Makler fordern variable Anpassungsmöglichkeiten / Repräsentative Heute und Morgen-Maklerumfrage im Auftrag von Canada Life (FOTO)

Köln (ots) -



- 99 % befürworten flexible Anpassungsmöglichkeiten von Garantie und Rendite

- Erfahrene bAV-Makler setzen eher auf Renditechancen

- Beliebte Features: individuelle Fondsauswahl und professionelles

Fondsmanagement



Ertragschancen oder Sicherheit? Eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) muss

beides bieten - und zwar flexibel gestaltet nach Wunsch der Kunden. Zu diesem

Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts HEUTE

UND MORGEN, die der Lebensversicherer Canada Life in Auftrag gegeben hat. Im

Rahmen einer Telefonumfrage wurden insgesamt 150 Makler befragt, die seit

mindestens 3 Jahren die betriebliche Altersvorsorge beraten. Auffällig: Im

Segment für Gesellschafter-Geschäftsführer spielen hohe Renditechancen aus

Maklersicht eine besonders wichtige Rolle - insbesondere für Vermittler, die

schon lange im bAV-Geschäft sind.





99% befürworten flexible Anpassungsmöglichkeiten von Garantie und RenditeWas macht eine leistungsstarke bAV aus - eine Lösung, die vor allem aufSicherheit setzt, oder die Versicherte an den Ertragschancen der Aktienmärkteteilhaben lässt? Die Antwort ist klar: es kommt darauf an. Nahezu alle Befragten(99 %) halten für entscheidend, dass das Garantie-Rendite-Verhältnis je nachRisiko-Präferenz des Kunden festgelegt werden kann.Je nach Geschäftssegment variiert der Wunsch nach Renditechancen. BeiRahmenverträgen für Mitarbeitende befürworten 78 % der Makler ein ausgewogenesVerhältnis von Renditechancen und Garantien. Dagegen halten nur 17 % einenhöchstmöglichen Garantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollsteLösung. Lediglich 5 % setzen auf hohe Renditechancen und wenig Garantie.Ein anderes Bild zeigt sich, wenn es um die Rückdeckung von Versorgungszusagenbei Gesellschaftern-Geschäftsführern geht: Hier spricht sich über ein Viertel(27 %) der Makler für hohe Renditechancen und wenig Garantien aus. BeiVermittlern, die Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern betreuen, sind essogar 32 %.Mit insgesamt 13 % halten deutlich weniger Makler einen höchstmöglichenGarantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollste Lösung. Auch hierfavorisiert die Mehrheit von 60 % den ausgewogenen Mix von Renditechancen undGarantien.Erfahrene Makler setzen eher auf RenditechancenNoch deutlicher zeigt sich der Trend zu höheren Renditechancen bei Maklern, dieseit mehr als zehn Jahre in der bAV-Beratung aktiv sind: Für die Rückdeckungeiner Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung sehen 33 % hohe Renditechancenund wenig Garantie am sinnvollsten an (unter allen befragten Vermittlern warenes 27 %). Im Kollektivgeschäft sind es 9 % (hier lag der Durchschnitt bei 5 %).