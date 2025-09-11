bAV zwischen Garantien und Rendite
Makler fordern variable Anpassungsmöglichkeiten / Repräsentative Heute und Morgen-Maklerumfrage im Auftrag von Canada Life (FOTO)
Köln (ots) -
99% befürworten flexible Anpassungsmöglichkeiten von Garantie und Rendite
Was macht eine leistungsstarke bAV aus - eine Lösung, die vor allem auf
Sicherheit setzt, oder die Versicherte an den Ertragschancen der Aktienmärkte
teilhaben lässt? Die Antwort ist klar: es kommt darauf an. Nahezu alle Befragten
(99 %) halten für entscheidend, dass das Garantie-Rendite-Verhältnis je nach
Risiko-Präferenz des Kunden festgelegt werden kann.
Je nach Geschäftssegment variiert der Wunsch nach Renditechancen. Bei
Rahmenverträgen für Mitarbeitende befürworten 78 % der Makler ein ausgewogenes
Verhältnis von Renditechancen und Garantien. Dagegen halten nur 17 % einen
höchstmöglichen Garantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollste
Lösung. Lediglich 5 % setzen auf hohe Renditechancen und wenig Garantie.
Ein anderes Bild zeigt sich, wenn es um die Rückdeckung von Versorgungszusagen
bei Gesellschaftern-Geschäftsführern geht: Hier spricht sich über ein Viertel
(27 %) der Makler für hohe Renditechancen und wenig Garantien aus. Bei
Vermittlern, die Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern betreuen, sind es
sogar 32 %.
Mit insgesamt 13 % halten deutlich weniger Makler einen höchstmöglichen
Garantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollste Lösung. Auch hier
favorisiert die Mehrheit von 60 % den ausgewogenen Mix von Renditechancen und
Garantien.
Erfahrene Makler setzen eher auf Renditechancen
Noch deutlicher zeigt sich der Trend zu höheren Renditechancen bei Maklern, die
seit mehr als zehn Jahre in der bAV-Beratung aktiv sind: Für die Rückdeckung
einer Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung sehen 33 % hohe Renditechancen
und wenig Garantie am sinnvollsten an (unter allen befragten Vermittlern waren
es 27 %). Im Kollektivgeschäft sind es 9 % (hier lag der Durchschnitt bei 5 %).
Was macht eine leistungsstarke bAV aus - eine Lösung, die vor allem auf
Sicherheit setzt, oder die Versicherte an den Ertragschancen der Aktienmärkte
teilhaben lässt? Die Antwort ist klar: es kommt darauf an. Nahezu alle Befragten
(99 %) halten für entscheidend, dass das Garantie-Rendite-Verhältnis je nach
Risiko-Präferenz des Kunden festgelegt werden kann.
Je nach Geschäftssegment variiert der Wunsch nach Renditechancen. Bei
Rahmenverträgen für Mitarbeitende befürworten 78 % der Makler ein ausgewogenes
Verhältnis von Renditechancen und Garantien. Dagegen halten nur 17 % einen
höchstmöglichen Garantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollste
Lösung. Lediglich 5 % setzen auf hohe Renditechancen und wenig Garantie.
Ein anderes Bild zeigt sich, wenn es um die Rückdeckung von Versorgungszusagen
bei Gesellschaftern-Geschäftsführern geht: Hier spricht sich über ein Viertel
(27 %) der Makler für hohe Renditechancen und wenig Garantien aus. Bei
Vermittlern, die Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern betreuen, sind es
sogar 32 %.
Mit insgesamt 13 % halten deutlich weniger Makler einen höchstmöglichen
Garantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollste Lösung. Auch hier
favorisiert die Mehrheit von 60 % den ausgewogenen Mix von Renditechancen und
Garantien.
Erfahrene Makler setzen eher auf Renditechancen
Noch deutlicher zeigt sich der Trend zu höheren Renditechancen bei Maklern, die
seit mehr als zehn Jahre in der bAV-Beratung aktiv sind: Für die Rückdeckung
einer Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung sehen 33 % hohe Renditechancen
und wenig Garantie am sinnvollsten an (unter allen befragten Vermittlern waren
es 27 %). Im Kollektivgeschäft sind es 9 % (hier lag der Durchschnitt bei 5 %).
