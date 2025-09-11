    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    bAV zwischen Garantien und Rendite

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Makler fordern variable Anpassungsmöglichkeiten / Repräsentative Heute und Morgen-Maklerumfrage im Auftrag von Canada Life (FOTO)

    Köln (ots) -

    - 99 % befürworten flexible Anpassungsmöglichkeiten von Garantie und Rendite
    - Erfahrene bAV-Makler setzen eher auf Renditechancen
    - Beliebte Features: individuelle Fondsauswahl und professionelles
    Fondsmanagement

    Ertragschancen oder Sicherheit? Eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) muss
    beides bieten - und zwar flexibel gestaltet nach Wunsch der Kunden. Zu diesem
    Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts HEUTE
    UND MORGEN, die der Lebensversicherer Canada Life in Auftrag gegeben hat. Im
    Rahmen einer Telefonumfrage wurden insgesamt 150 Makler befragt, die seit
    mindestens 3 Jahren die betriebliche Altersvorsorge beraten. Auffällig: Im
    Segment für Gesellschafter-Geschäftsführer spielen hohe Renditechancen aus
    Maklersicht eine besonders wichtige Rolle - insbesondere für Vermittler, die
    schon lange im bAV-Geschäft sind.

    99% befürworten flexible Anpassungsmöglichkeiten von Garantie und Rendite

    Was macht eine leistungsstarke bAV aus - eine Lösung, die vor allem auf
    Sicherheit setzt, oder die Versicherte an den Ertragschancen der Aktienmärkte
    teilhaben lässt? Die Antwort ist klar: es kommt darauf an. Nahezu alle Befragten
    (99 %) halten für entscheidend, dass das Garantie-Rendite-Verhältnis je nach
    Risiko-Präferenz des Kunden festgelegt werden kann.

    Je nach Geschäftssegment variiert der Wunsch nach Renditechancen. Bei
    Rahmenverträgen für Mitarbeitende befürworten 78 % der Makler ein ausgewogenes
    Verhältnis von Renditechancen und Garantien. Dagegen halten nur 17 % einen
    höchstmöglichen Garantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollste
    Lösung. Lediglich 5 % setzen auf hohe Renditechancen und wenig Garantie.

    Ein anderes Bild zeigt sich, wenn es um die Rückdeckung von Versorgungszusagen
    bei Gesellschaftern-Geschäftsführern geht: Hier spricht sich über ein Viertel
    (27 %) der Makler für hohe Renditechancen und wenig Garantien aus. Bei
    Vermittlern, die Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern betreuen, sind es
    sogar 32 %.

    Mit insgesamt 13 % halten deutlich weniger Makler einen höchstmöglichen
    Garantieanteil und wenig Renditechancen für die sinnvollste Lösung. Auch hier
    favorisiert die Mehrheit von 60 % den ausgewogenen Mix von Renditechancen und
    Garantien.

    Erfahrene Makler setzen eher auf Renditechancen

    Noch deutlicher zeigt sich der Trend zu höheren Renditechancen bei Maklern, die
    seit mehr als zehn Jahre in der bAV-Beratung aktiv sind: Für die Rückdeckung
    einer Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung sehen 33 % hohe Renditechancen
    und wenig Garantie am sinnvollsten an (unter allen befragten Vermittlern waren
    es 27 %). Im Kollektivgeschäft sind es 9 % (hier lag der Durchschnitt bei 5 %).
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    bAV zwischen Garantien und Rendite Makler fordern variable Anpassungsmöglichkeiten / Repräsentative Heute und Morgen-Maklerumfrage im Auftrag von Canada Life (FOTO) - 99 % befürworten flexible Anpassungsmöglichkeiten von Garantie und Rendite - Erfahrene bAV-Makler setzen eher auf Renditechancen - Beliebte Features: individuelle Fondsauswahl und professionelles Fondsmanagement Ertragschancen oder Sicherheit? …