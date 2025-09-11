Auszeichnung wegweisender Projekte - 24 Preisträger in neun Kategorien

Berlin (ots) - Heute wird der BIG BANG INNOVATION Award 2025 verliehen. Die vom

Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem DUP UNTERNEHMER-Magazin

ins Leben gerufene Auszeichnung würdigt herausragende Innovationsleistungen in

der deutschen Wirtschaft. Prämiert werden Projekte, die durch Kreativität,

Wirkungskraft und Zukunftsorientierung überzeugen. Die feierliche

Preisverleihung findet in Berlin im Rahmen des BIG BANG KI Festivals statt,

Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event ( Veröffentlichungshinweis: DUP

UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2025, ab 17.10.2025 im Zeitschriftenhandel und

http://www.bigbang-innovation-award.de ) .



Der BIG BANG INNOVATION Award macht sichtbar, wie Unternehmen, Start-ups und

Organisationen auf technologische, ökologische und gesellschaftliche

Veränderungen reagieren und welche Trends die Wirtschaft prägen. In diesem Jahr

setzten sich 24 Projekte in neun Kategorien durch: von Bildungs- und

HR-Innovationen über Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse bis hin zu Service-

und Technologie-Innovationen.





Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für

Wirtschaft und Justiz), betont die Strahlkraft der Preisträger: "Innovation ist

der Motor für Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlichen Fortschritt. Mit dem

BIG BANG INNOVATION Award rücken wir Leistungen ins Rampenlicht, die

Vorbildcharakter haben und Impulse für die gesamte Wirtschaft setzen."



Im Zeitraum Februar bis Juli 2025 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein

digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der

Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Maßgeblich über

die Auszeichnungen entschied eine Jury aus 15 Persönlichkeiten aus Wirtschaft

und Wissenschaft. Zur Jury zählten: Kai Anderson (Mercer), Andreas Bartels

(Lufthansa Group), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Prof. Dr. Sabina Jeschke (KI Park

e. V.), Ines Miller (P3 Group), Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions), Tijen

Onaran (Global Digital Women), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group), Jan

Rodig (Struktur Management Partner), Kerstin Scholtis (KfW Bankengruppe), Dr.

Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Prof. Dr. Jan Claas van

Treeck (Hochschule Düsseldorf), Arno Walter (V-Bank), Dominik Märkl (OneStop

Pro) und Peggy Zimmermann (BVIZ e. V.).



PREISTRÄGER "BIG BANG INNOVATION AWARD 2025"



(in alphabetischer Reihenfolge)



Kategorie Bildungs-Innovation



BildungsRiese - Innovative Meisterausbildung 4.0



Cornelsen Verlag - Leseo Digitale Leseförderung



Sachverständige für Assistenzhunde Katharina Küsters - AssistaNova



Unternehmen mit Zukunft - JUNO, KI & VR



Kategorie Geschäftsmodell-Innovation



Münch Energie - grüüün dein Stromfürsorger



UnitPlus InnoInvest - Digitaler Kapitalmarkt-CFO



ZF Friedrichshafen Werk Bielefeld - Zukunftsweisende nachhaltige Fertigung



Kategorie Geschäftsmodell-Innovation NPOs



Anthropia - Impact Factory



Stiftung für Mensch und Umwelt - Naturnah gestaltete PikoParks



Kategorie HR-Innovation



Christoph Kopp Executive Coaching - COBI: Christophs Original AI Bot

Intelligence



Kategorie Innovation Marketing/Vertrieb



Ainovate - 24Leads



Kategorie Produkt-Innovation



Cornelsen Verlag / Cornelsen Experimenta - eXperiBot Lernroboter Smart Team



Innovo Dent Solutions - bruXane: Smarte Knirscherschiene



Kategorie Prozess-Innovation



BLIKS IO - Clarity on demand



Santander Consumer Bank - AI-powered Outbound Calls



VYTAL Global - Tap2Borrow



Kategorie Service-Innovation



Eduversum - Lehrer-Online Akademie



IANUS Simulation - ECOTWIN: Die hybride KI-Plattform



Quirion - quirion.Ai



SPM Sportplatz Media - SpielerPlus: Digitalisierung für den Breitensport



Viadee Unternehmensberatung - AI Lotse



Kategorie Technologie-Innovation



BxC - CERIAL



Luckycloud - luckycloud Enterprise: Souveräne Whitelabel-Cloud



REWE Group - Rewe Pick&Go breaking the habit



