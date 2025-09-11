"BIG BANG INNOVATION Award 2025" / Innovationsstandort Deutschland
Auszeichnung wegweisender Projekte - 24 Preisträger in neun Kategorien
Berlin (ots) - Heute wird der BIG BANG INNOVATION Award 2025 verliehen. Die vom
Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem DUP UNTERNEHMER-Magazin
ins Leben gerufene Auszeichnung würdigt herausragende Innovationsleistungen in
der deutschen Wirtschaft. Prämiert werden Projekte, die durch Kreativität,
Wirkungskraft und Zukunftsorientierung überzeugen. Die feierliche
Preisverleihung findet in Berlin im Rahmen des BIG BANG KI Festivals statt,
Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event ( Veröffentlichungshinweis: DUP
UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2025, ab 17.10.2025 im Zeitschriftenhandel und
http://www.bigbang-innovation-award.de ) .
Der BIG BANG INNOVATION Award macht sichtbar, wie Unternehmen, Start-ups und
Organisationen auf technologische, ökologische und gesellschaftliche
Veränderungen reagieren und welche Trends die Wirtschaft prägen. In diesem Jahr
setzten sich 24 Projekte in neun Kategorien durch: von Bildungs- und
HR-Innovationen über Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse bis hin zu Service-
und Technologie-Innovationen.
Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für
Wirtschaft und Justiz), betont die Strahlkraft der Preisträger: "Innovation ist
der Motor für Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlichen Fortschritt. Mit dem
BIG BANG INNOVATION Award rücken wir Leistungen ins Rampenlicht, die
Vorbildcharakter haben und Impulse für die gesamte Wirtschaft setzen."
Im Zeitraum Februar bis Juli 2025 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein
digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der
Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Maßgeblich über
die Auszeichnungen entschied eine Jury aus 15 Persönlichkeiten aus Wirtschaft
und Wissenschaft. Zur Jury zählten: Kai Anderson (Mercer), Andreas Bartels
(Lufthansa Group), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Prof. Dr. Sabina Jeschke (KI Park
e. V.), Ines Miller (P3 Group), Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions), Tijen
Onaran (Global Digital Women), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group), Jan
Rodig (Struktur Management Partner), Kerstin Scholtis (KfW Bankengruppe), Dr.
Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Prof. Dr. Jan Claas van
Treeck (Hochschule Düsseldorf), Arno Walter (V-Bank), Dominik Märkl (OneStop
Pro) und Peggy Zimmermann (BVIZ e. V.).
PREISTRÄGER "BIG BANG INNOVATION AWARD 2025"
(in alphabetischer Reihenfolge)
Kategorie Bildungs-Innovation
BildungsRiese - Innovative Meisterausbildung 4.0
Cornelsen Verlag - Leseo Digitale Leseförderung
Sachverständige für Assistenzhunde Katharina Küsters - AssistaNova
Unternehmen mit Zukunft - JUNO, KI & VR
Kategorie Geschäftsmodell-Innovation
Münch Energie - grüüün dein Stromfürsorger
UnitPlus InnoInvest - Digitaler Kapitalmarkt-CFO
ZF Friedrichshafen Werk Bielefeld - Zukunftsweisende nachhaltige Fertigung
Kategorie Geschäftsmodell-Innovation NPOs
Anthropia - Impact Factory
Stiftung für Mensch und Umwelt - Naturnah gestaltete PikoParks
Kategorie HR-Innovation
Christoph Kopp Executive Coaching - COBI: Christophs Original AI Bot
Intelligence
Kategorie Innovation Marketing/Vertrieb
Ainovate - 24Leads
Kategorie Produkt-Innovation
Cornelsen Verlag / Cornelsen Experimenta - eXperiBot Lernroboter Smart Team
Innovo Dent Solutions - bruXane: Smarte Knirscherschiene
Kategorie Prozess-Innovation
BLIKS IO - Clarity on demand
Santander Consumer Bank - AI-powered Outbound Calls
VYTAL Global - Tap2Borrow
Kategorie Service-Innovation
Eduversum - Lehrer-Online Akademie
IANUS Simulation - ECOTWIN: Die hybride KI-Plattform
Quirion - quirion.Ai
SPM Sportplatz Media - SpielerPlus: Digitalisierung für den Breitensport
Viadee Unternehmensberatung - AI Lotse
Kategorie Technologie-Innovation
BxC - CERIAL
Luckycloud - luckycloud Enterprise: Souveräne Whitelabel-Cloud
REWE Group - Rewe Pick&Go breaking the habit
Im Zeitraum Februar bis Juli 2025 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein
digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der
Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Maßgeblich über
die Auszeichnungen entschied eine Jury aus 15 Persönlichkeiten aus Wirtschaft
und Wissenschaft. Zur Jury zählten: Kai Anderson (Mercer), Andreas Bartels
(Lufthansa Group), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Prof. Dr. Sabina Jeschke (KI Park
e. V.), Ines Miller (P3 Group), Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions), Tijen
Onaran (Global Digital Women), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group), Jan
Rodig (Struktur Management Partner), Kerstin Scholtis (KfW Bankengruppe), Dr.
Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Prof. Dr. Jan Claas van
Treeck (Hochschule Düsseldorf), Arno Walter (V-Bank), Dominik Märkl (OneStop
Pro) und Peggy Zimmermann (BVIZ e. V.).
