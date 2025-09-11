    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Auszeichnung wegweisender Projekte - 24 Preisträger in neun Kategorien

    Berlin (ots) - Heute wird der BIG BANG INNOVATION Award 2025 verliehen. Die vom
    Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem DUP UNTERNEHMER-Magazin
    ins Leben gerufene Auszeichnung würdigt herausragende Innovationsleistungen in
    der deutschen Wirtschaft. Prämiert werden Projekte, die durch Kreativität,
    Wirkungskraft und Zukunftsorientierung überzeugen. Die feierliche
    Preisverleihung findet in Berlin im Rahmen des BIG BANG KI Festivals statt,
    Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event ( Veröffentlichungshinweis: DUP
    UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2025, ab 17.10.2025 im Zeitschriftenhandel und
    http://www.bigbang-innovation-award.de ) .

    Der BIG BANG INNOVATION Award macht sichtbar, wie Unternehmen, Start-ups und
    Organisationen auf technologische, ökologische und gesellschaftliche
    Veränderungen reagieren und welche Trends die Wirtschaft prägen. In diesem Jahr
    setzten sich 24 Projekte in neun Kategorien durch: von Bildungs- und
    HR-Innovationen über Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse bis hin zu Service-
    und Technologie-Innovationen.

    Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für
    Wirtschaft und Justiz), betont die Strahlkraft der Preisträger: "Innovation ist
    der Motor für Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlichen Fortschritt. Mit dem
    BIG BANG INNOVATION Award rücken wir Leistungen ins Rampenlicht, die
    Vorbildcharakter haben und Impulse für die gesamte Wirtschaft setzen."

    Im Zeitraum Februar bis Juli 2025 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein
    digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der
    Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Maßgeblich über
    die Auszeichnungen entschied eine Jury aus 15 Persönlichkeiten aus Wirtschaft
    und Wissenschaft. Zur Jury zählten: Kai Anderson (Mercer), Andreas Bartels
    (Lufthansa Group), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Prof. Dr. Sabina Jeschke (KI Park
    e. V.), Ines Miller (P3 Group), Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions), Tijen
    Onaran (Global Digital Women), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group), Jan
    Rodig (Struktur Management Partner), Kerstin Scholtis (KfW Bankengruppe), Dr.
    Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Prof. Dr. Jan Claas van
    Treeck (Hochschule Düsseldorf), Arno Walter (V-Bank), Dominik Märkl (OneStop
    Pro) und Peggy Zimmermann (BVIZ e. V.).

    PREISTRÄGER "BIG BANG INNOVATION AWARD 2025"

    (in alphabetischer Reihenfolge)

    Kategorie Bildungs-Innovation

    BildungsRiese - Innovative Meisterausbildung 4.0

    Cornelsen Verlag - Leseo Digitale Leseförderung

    Sachverständige für Assistenzhunde Katharina Küsters - AssistaNova

    Unternehmen mit Zukunft - JUNO, KI & VR

    Kategorie Geschäftsmodell-Innovation

    Münch Energie - grüüün dein Stromfürsorger

    UnitPlus InnoInvest - Digitaler Kapitalmarkt-CFO

    ZF Friedrichshafen Werk Bielefeld - Zukunftsweisende nachhaltige Fertigung

    Kategorie Geschäftsmodell-Innovation NPOs

    Anthropia - Impact Factory

    Stiftung für Mensch und Umwelt - Naturnah gestaltete PikoParks

    Kategorie HR-Innovation

    Christoph Kopp Executive Coaching - COBI: Christophs Original AI Bot
    Intelligence

    Kategorie Innovation Marketing/Vertrieb

    Ainovate - 24Leads

    Kategorie Produkt-Innovation

    Cornelsen Verlag / Cornelsen Experimenta - eXperiBot Lernroboter Smart Team

    Innovo Dent Solutions - bruXane: Smarte Knirscherschiene

    Kategorie Prozess-Innovation

    BLIKS IO - Clarity on demand

    Santander Consumer Bank - AI-powered Outbound Calls

    VYTAL Global - Tap2Borrow

    Kategorie Service-Innovation

    Eduversum - Lehrer-Online Akademie

    IANUS Simulation - ECOTWIN: Die hybride KI-Plattform

    Quirion - quirion.Ai

    SPM Sportplatz Media - SpielerPlus: Digitalisierung für den Breitensport

    Viadee Unternehmensberatung - AI Lotse

    Kategorie Technologie-Innovation

    BxC - CERIAL

    Luckycloud - luckycloud Enterprise: Souveräne Whitelabel-Cloud

    REWE Group - Rewe Pick&Go breaking the habit

    Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / DUP UNTERNEHMER

