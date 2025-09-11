Größtes Cannabis-Investment Europas 2025 / German Cannabis Standard sichert sich 10 Millionen Euro Finanzierung (FOTO)
- GCS schließt eine Finanzierungsrunde über 10 Mio. Euro ab
- Unternehmensbewertung liegt bei 60 Mio. Euro
- Bau einer der größten Cannabis Produktionsanlagen Deutschlands (21.000 m²) in
Bitterfeld-Wolfen bereits gestartet
German Cannabis Standard (GCS), eines der führenden Cannabis-Tech-Unternehmen
Europas, hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Die
Kapitalrunde basiert auf einer Post-Money-Bewertung von 60 Millionen Euro und
stellt damit das größte Cannabis-Investment Europas im Jahr 2025 dar.
German Cannabis Standard (GCS), eines der führenden Cannabis-Tech-Unternehmen
Europas, hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Die
Kapitalrunde basiert auf einer Post-Money-Bewertung von 60 Millionen Euro und
stellt damit das größte Cannabis-Investment Europas im Jahr 2025 dar.
Ein wesentlicher Teil der Investition stammt von einem deutschen Family Office,
das nicht nur Kapital, sondern auch rund 21.000 m² Produktionsfläche im Solar
Valley (Bitterfeld-Wolfen) bereitstellt. Damit entsteht eine der drei größten
GMP-konformen Produktionsstätten für Medizinal-Cannabis in Deutschland. Der Bau
der Anlage ist bereits gestartet und wird durch die Finanzierung weiter
beschleunigt.
Vertikal integriertes Ökosystem - vom Anbau bis zur Apotheke
GCS entwickelt ein vollständig integriertes Technologie- und
Produktionsökosystem, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: von Forschung
und Anbau über digitale Plattformen bis hin zur Versorgung von Patientinnen und
Patienten in Apotheken - reguliert und skalierbar.
1. GCS Cultivation (Forschung & Anbau)
Die neue Produktionsanlage wird nach den strengen GMP-Richtlinien errichtet und
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
zertifiziert. Neben der Expertise des eigenen Teams setzt GCS auf starke
Partnerschaften im Bereich Anlagenbau und Cannabisproduktion.
2. GCS Technology
Das Technologie-Ökosystem von GCS umfasst mehrere Plattformen:
Blütezeit Health (B2C / Telemedizin)
Blütezeit ist eine Telemedizin-Plattform, die Patient:innen einen
rechtskonformen Zugang zu Medizinal-Cannabis ermöglicht. Über einen kuratierten
Ärzt:innen-Pool können Konsultationen digital durchgeführt werden. E-Rezepte
werden medienbruchfrei an Apotheken übermittelt - für eine schnelle Versorgung
vor Ort oder per Versand.
Cannaflow (B2B-Infrastruktur & ERP)
Cannaflow ist das digitale Rückgrat des Ökosystems und verbindet Apotheken,
Großhändler und Telemedizinanbieter. Die Plattform digitalisiert den kompletten
Bestellprozess von Medizinal-Cannabis und bietet eine integrierte Lösung
inklusive Online-Shop, Rezeptmanagement, Zahlungsabwicklung und Logistik (z. B.
über Uber Direct und DHL). Damit entfallen manuelle Abstimmungen zwischen
Apotheken, Telemedizinanbietern und Versanddienstleistern.
Cannabiosan (Einkaufsgemeinschaft für Apotheken)
Cannabiosan bündelt die Nachfrage von Apotheken, verbessert Einkaufskonditionen
