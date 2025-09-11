Größtes Cannabis-Investment Europas 2025 / German Cannabis Standard sichert sich 10 Millionen Euro Finanzierung (FOTO)

Berlin (ots) -



- GCS schließt eine Finanzierungsrunde über 10 Mio. Euro ab

- Unternehmensbewertung liegt bei 60 Mio. Euro

- Bau einer der größten Cannabis Produktionsanlagen Deutschlands (21.000 m²) in

Bitterfeld-Wolfen bereits gestartet



German Cannabis Standard (GCS), eines der führenden Cannabis-Tech-Unternehmen

Europas, hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Die

Kapitalrunde basiert auf einer Post-Money-Bewertung von 60 Millionen Euro und

stellt damit das größte Cannabis-Investment Europas im Jahr 2025 dar.





Ein wesentlicher Teil der Investition stammt von einem deutschen Family Office,das nicht nur Kapital, sondern auch rund 21.000 m² Produktionsfläche im SolarValley (Bitterfeld-Wolfen) bereitstellt. Damit entsteht eine der drei größtenGMP-konformen Produktionsstätten für Medizinal-Cannabis in Deutschland. Der Bauder Anlage ist bereits gestartet und wird durch die Finanzierung weiterbeschleunigt.Vertikal integriertes Ökosystem - vom Anbau bis zur ApothekeGCS entwickelt ein vollständig integriertes Technologie- undProduktionsökosystem, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: von Forschungund Anbau über digitale Plattformen bis hin zur Versorgung von Patientinnen undPatienten in Apotheken - reguliert und skalierbar.1. GCS Cultivation (Forschung & Anbau)Die neue Produktionsanlage wird nach den strengen GMP-Richtlinien errichtet unddurch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)zertifiziert. Neben der Expertise des eigenen Teams setzt GCS auf starkePartnerschaften im Bereich Anlagenbau und Cannabisproduktion.2. GCS TechnologyDas Technologie-Ökosystem von GCS umfasst mehrere Plattformen:Blütezeit Health (B2C / Telemedizin)Blütezeit ist eine Telemedizin-Plattform, die Patient:innen einenrechtskonformen Zugang zu Medizinal-Cannabis ermöglicht. Über einen kuratiertenÄrzt:innen-Pool können Konsultationen digital durchgeführt werden. E-Rezeptewerden medienbruchfrei an Apotheken übermittelt - für eine schnelle Versorgungvor Ort oder per Versand.Cannaflow (B2B-Infrastruktur & ERP)Cannaflow ist das digitale Rückgrat des Ökosystems und verbindet Apotheken,Großhändler und Telemedizinanbieter. Die Plattform digitalisiert den komplettenBestellprozess von Medizinal-Cannabis und bietet eine integrierte Lösunginklusive Online-Shop, Rezeptmanagement, Zahlungsabwicklung und Logistik (z. B.über Uber Direct und DHL). Damit entfallen manuelle Abstimmungen zwischenApotheken, Telemedizinanbietern und Versanddienstleistern.Cannabiosan (Einkaufsgemeinschaft für Apotheken)Cannabiosan bündelt die Nachfrage von Apotheken, verbessert Einkaufskonditionen